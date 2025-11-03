Tras el veranito, vuelven las tormentas: hay alerta en Buenos Aires y otras ocho provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la zona centro del país registrará fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. En el AMBA, esta semana habrá varios episodios de inestabilidad. Por







Las tormentas afectarán Buenos Aires y otras provincias de la zona centro. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para Buenos Aires y otras ocho provincias que este lunes, después de un fin de semana con temperaturas primaverales, registrarán fuertes tormentas y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores comienza una semana inestable y con temperaturas en descenso. Este lunes será el día más caluroso, con una máxima que alcanzará los 29° y cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones llegarán el martes por la mañana en forma de tormentas aisladas.

Este lunes, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur de Córdoba, casi todo San Luis y este de Mendoza, se encuentran bajo alerta por fuertes tormentas con actividad eléctrica y ocasional caída granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 55 mm.

Para Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y el sudeste de Santa Cruz rige un aviso por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h; en el noroeste de La Rioja, centro de San Juan y centro de Mendoza, el alerta es por viento zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Además, a pesar de las temperaturas agradables en gran parte del país, en Tierra del Fuego está vigente una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm que pueden ser superados en forma puntual.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta Alerta por tormenta 03-11-25 SMN Buenos Aires: Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Bahía Blanca, oeste de Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Monte Hermoso, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Pinamar y Villa Gesell.

