Horóscopo de hoy, lunes 24 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 24 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Se sientan a revisar sus cuentas y a poner más organización y estructurar más la salida y entrada de su dinero. Apertura emocional ante palabras que les llegan.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Lunes con energía para olvidar un poco las responsabilidades diarias y darse el permiso necesario para relajar, salir, divertirse, disfrutar la vida que es honrarla.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Deciden ir paso a paso en sus cuestiones afectivas y llegar a conclusiones que será útil para todos. Los recuerdos deben ser recuerdos, siempre mirar adelante.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Con cierta dificultad para dialogar buscan hoy la forma de abrir alguna puerta que les deje poder pronunciarse. Nueva actividad que los distrae y entusiasma.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Cierta sensación de sosiego o quietud que los llama a tener cierta tregua para meditar tranquilos el haber emocional-afectivo. Demuestran respeto y agradecimiento.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Distracción, innovación, frescor en el plano afectivo. Se entretienen con alegría en esta jornada saturnina que les sellará recuerdos y sensaciones inolvidables.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Intercambio de energías que los llevan a mejorar mucho en sus ánimos y sensibilidad. Los tesoros ocultos es hora de lucirlos sin miedos. Integración.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Se conectan con las cosas que les hacen bien y arriban a darse cuenta de varias cosas entre ellas, las preocupaciones innecesarias que a veces tienen.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sienten que recuperan sus ganas de seguir adelante con sus proyectos. Se sientan a pensar bien el modo de encarar las vicisitudes que surjan en la vida.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día con alegría para las cabritas por encuentros esperados que los conectan nuevamente con sensaciones bellas y profundas. Reencuentros.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Aprovechan el día para hacerse el rato y descansar sus mentes y cuerpos. Luces nuevas en los espíritus acuarianos que les darán incentivos y ganas nuevas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Compromisos a cumplir en este sábado con ánimos que por momentos decaen. Limpien sus energías y salgan a lucirse con la mejor actitud y regocijo.

