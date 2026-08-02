2 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo de España está a un paso de Portugal y busca habitantes para repoblarse: cómo es

Una localidad española con historia y tranquilidad busca convertirse en una opción para quienes quieren cambiar el ritmo de vida y apostar por un entorno rural.

Por
¿Cuál es el pueblo de España que está cerca de Portugal y busca habitantes?

¿Cuál es el pueblo de España que está cerca de Portugal y busca habitantes?

Red Nacional de Pueblos Acogedores
  • Un pequeño pueblo español busca nuevos habitantes para combatir la despoblación y atraer emprendedores.
  • Su ubicación cerca de Portugal y su tranquilidad rural son algunos de sus principales atractivos.
  • Ofrece viviendas a precios accesibles y oportunidades para desarrollar nuevos proyectos.
  • Cuenta con servicios básicos y programas de apoyo para quienes quieran instalarse allí.

A pocos kilómetros de la frontera con Portugal se encuentra Aldea del Obispo, un pequeño municipio de la provincia de Salamanca que busca atraer nuevos habitantes y emprendedores. La localidad busca frenar la despoblación con una propuesta que combina viviendas a precios accesibles, tranquilidad y oportunidades para quienes quieran comenzar una nueva etapa en un entorno rural.

La convocatoria de Ollolai está dirigida a quienes trabajan a distancia o desarrollan proyectos independientes.
Te puede interesar:

Este pueblo de Italia tiene menos de 1.200 habitantes y está buscando habitantes

El pueblo cuenta con apenas 245 habitantes y está ubicado a unos 40 kilómetros de Ciudad Rodrigo. Su cercanía con Portugal y su ubicación dentro de uno de los principales corredores del oeste de España son algunos de los puntos que destacan para quienes buscan una alternativa a las grandes ciudades.

El Real Fuerte de la Concepción.

El Real Fuerte de la Concepción.

Uno de los grandes atractivos de Aldea del Obispo es su mercado inmobiliario. Actualmente, se pueden encontrar viviendas desde unos 40.000 euros y casas unifamiliares independientes por alrededor de 65.000 euros, cifras muy inferiores a las que se manejan en los principales centros urbanos españoles. Además, el municipio conserva un importante patrimonio histórico, como el Real Fuerte de la Concepción y la Iglesia de San Sebastián.

Así es el pueblo español que busca habitantes

El objetivo de Aldea del Obispo no es solamente atraer personas interesadas en comprar una vivienda, sino también nuevos proyectos que ayuden al crecimiento de la comunidad. Por ese motivo, forma parte de Holapueblo, una iniciativa impulsada por distintas organizaciones que busca combatir la despoblación y facilitar la llegada de familias, trabajadores y emprendedores a pequeñas localidades españolas.

El programa ofrece acompañamiento para quienes quieren instalarse en el medio rural, con información sobre viviendas, posibilidades laborales y opciones para desarrollar actividades económicas. El municipio busca especialmente personas vinculadas a sectores como el turismo, la agricultura, la ganadería, la gastronomía, la construcción, la carpintería y los servicios destinados a la población mayor.

La Iglesia de San Sebastián.

La Iglesia de San Sebastián.

Además, Aldea del Obispo cuenta con conexión a internet adecuada para quienes trabajan de forma remota y dispone de servicios básicos como comercios de alimentación, cafetería, peluquería y un centro de día para adultos mayores. La llegada de nuevos vecinos permitiría impulsar la economía local, generar más actividad y garantizar el futuro de esta histórica localidad fronteriza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

Turismo en junio 2026: crecieron las llegadas un 3,3%, cayeron las salidas un 22%

Este pueblo en Italia busca nuevos pobladores y ofrece ayuda económica.

Así es el pueblo de Italia que está entre las montañas y busca vecinos que quieran emigrar

Aguatón es una localidad española que no supera los 20 habitantes y busca quienes quieran emigrar. 

Esta localidad de España no supera los 20 habitantes y busca a quienes quieran emigrar

Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

Ante la caída del turismo nacional, el Gobierno destacó el récord de turistas extranjeros de países no limítrofes

resentimiento y perdon

Resentimiento y perdón

Con este método vas a aprovechar al máximo el coliflor.

Este es el truco para aprovechar el coliflor y que no invada toda tu comida

Rating Cero

Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por ua lujosa cartera.

Cuánto cuesta la cartera Hermès que Charlotte Caniggia usa para combinar con su traje pantalón beige

El protagonista de grandes éxitos argentinos abrió una pequeña ventana a su mundo privado y mostró rincones de un espacio marcado por la elegancia y la funcionalidad.

Ambientes luminosos y una cocina destacada: así es la casa de Guillermo Francella

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Ángela Torres lo señaló a Luck Ra como novio enamorado y la reacción de Tuli Acosta llamó la atención ahora.

Video: la reacción viral de Tuli Acosta en una charla sobre La Joaqui y Luck Ra meses atrás

La modelo lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores de romance que la involucran

Mauro Icardi y la felicidad de estar junto a la China Suárez.

Mauro Icardi reapareció en redes y mostró su día en familia con La China Suárez: ¿qué dirá Wanda?

últimas noticias

Resentimiento y perdón

Resentimiento y perdón

Hace 13 minutos
El protagonista de grandes éxitos argentinos abrió una pequeña ventana a su mundo privado y mostró rincones de un espacio marcado por la elegancia y la funcionalidad.

Ambientes luminosos y una cocina destacada: así es la casa de Guillermo Francella

Hace 15 minutos
La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

Hace 26 minutos
Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Hace 39 minutos
Ángela Torres lo señaló a Luck Ra como novio enamorado y la reacción de Tuli Acosta llamó la atención ahora.

Video: la reacción viral de Tuli Acosta en una charla sobre La Joaqui y Luck Ra meses atrás

Hace 46 minutos