Este pueblo de España está a un paso de Portugal y busca habitantes para repoblarse: cómo es Una localidad española con historia y tranquilidad busca convertirse en una opción para quienes quieren cambiar el ritmo de vida y apostar por un entorno rural. Por Agregar C5N en









¿Cuál es el pueblo de España que está cerca de Portugal y busca habitantes? Red Nacional de Pueblos Acogedores

Un pequeño pueblo español busca nuevos habitantes para combatir la despoblación y atraer emprendedores.

Su ubicación cerca de Portugal y su tranquilidad rural son algunos de sus principales atractivos.

Ofrece viviendas a precios accesibles y oportunidades para desarrollar nuevos proyectos.

Cuenta con servicios básicos y programas de apoyo para quienes quieran instalarse allí. A pocos kilómetros de la frontera con Portugal se encuentra Aldea del Obispo, un pequeño municipio de la provincia de Salamanca que busca atraer nuevos habitantes y emprendedores. La localidad busca frenar la despoblación con una propuesta que combina viviendas a precios accesibles, tranquilidad y oportunidades para quienes quieran comenzar una nueva etapa en un entorno rural.

El pueblo cuenta con apenas 245 habitantes y está ubicado a unos 40 kilómetros de Ciudad Rodrigo. Su cercanía con Portugal y su ubicación dentro de uno de los principales corredores del oeste de España son algunos de los puntos que destacan para quienes buscan una alternativa a las grandes ciudades.

El Real Fuerte de la Concepción. Red Nacional de Pueblos Acogedores Uno de los grandes atractivos de Aldea del Obispo es su mercado inmobiliario. Actualmente, se pueden encontrar viviendas desde unos 40.000 euros y casas unifamiliares independientes por alrededor de 65.000 euros, cifras muy inferiores a las que se manejan en los principales centros urbanos españoles. Además, el municipio conserva un importante patrimonio histórico, como el Real Fuerte de la Concepción y la Iglesia de San Sebastián.

Así es el pueblo español que busca habitantes El objetivo de Aldea del Obispo no es solamente atraer personas interesadas en comprar una vivienda, sino también nuevos proyectos que ayuden al crecimiento de la comunidad. Por ese motivo, forma parte de Holapueblo, una iniciativa impulsada por distintas organizaciones que busca combatir la despoblación y facilitar la llegada de familias, trabajadores y emprendedores a pequeñas localidades españolas.

El programa ofrece acompañamiento para quienes quieren instalarse en el medio rural, con información sobre viviendas, posibilidades laborales y opciones para desarrollar actividades económicas. El municipio busca especialmente personas vinculadas a sectores como el turismo, la agricultura, la ganadería, la gastronomía, la construcción, la carpintería y los servicios destinados a la población mayor.

La Iglesia de San Sebastián. Red Nacional de Pueblos Acogedores Además, Aldea del Obispo cuenta con conexión a internet adecuada para quienes trabajan de forma remota y dispone de servicios básicos como comercios de alimentación, cafetería, peluquería y un centro de día para adultos mayores. La llegada de nuevos vecinos permitiría impulsar la economía local, generar más actividad y garantizar el futuro de esta histórica localidad fronteriza.