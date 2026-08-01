A horas del primer show de Rosalía en Argentina: las llamativas prohibiciones que deberán cumplir los fans La cantante se presentará en Argentina en medio de la polémica y desde la producción del estadio advirtieron sobre una serie de prohibiciones para ingresar al show. Agregar C5N en









Rosalia presenta este sábado su primer show en Argentina. Redes sociales

Pocas horas antes del primero de los cuatro recitales que Rosalía tiene programados en el Movistar Arena, el complejo difundió una serie de prohibiciones que los fans deberán respetar para asegurar que el show se desarrolle sin incidentes.

La cantante española volverá a subirse a un escenario en medio de la fuerte polémica que se desató tras compartir un video de la actriz Mia Khalifa contra los argentinos, en el que de fondo sonaba su canción La Perla. Ese repost fue interpretado por muchos usuarios como un gesto de apoyo al mensaje de Khalifa.

El episodio generó un fuerte repudio en las redes sociales a pocos días de su llegada al país. Incluso, algunos fanáticos manifestaron su intención de pedir la devolución de las entradas. Y cuando llegó al hotel Four Seasons, bajo total hermetismo, ningún fan estaba allí para darle la bienvenida.

En medio del escándalo, y con la expectativa puesta en el inicio de la serie de shows, el Movistar Arena difundió el listado de elementos prohibidos para ingresar al estadio. Las normas deberán respetarse estrictamente, ya que quienes no las cumplan podrán quedarse sin acceso al recital.

Qué prohíbe el estadio para los shows de Rosalía Entre los elementos prohibidos se encuentran: bebidas alcohólicas, energéticas, alimentos y cualquier tipo de bebida, además de sustancias ilegales. Tampoco se permitirá el acceso con paraguas, coches de bebé, pirotecnia, explosivos, armas de fuego, objetos punzantes, líquidos o gases inflamables.

Por otro lado, estará prohibido el ingreso con punteros láser, palos para banderas, banderas de países, selfie sticks, computadoras, tablets, iPads, equipos de mate, cascos de cualquier tipo y camisetas de clubes o selecciones nacionales. Este último punto llamó especialmente la atención, ya que podría estar vinculado a la polémica que se generó con la artista tras la final del Mundial, en la que España se consagró campeona frente a la Selección argentina. Además, quienes pensaban registrar el recital con equipos profesionales no podrán hacerlo, ya que no estará permitido ingresar cámaras de fotografía o video de uso profesional. Tampoco se podrá acceder al estadio con bolsos o mochilas de gran tamaño, una medida que busca agilizar los controles de seguridad.