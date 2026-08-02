2 de agosto de 2026 Inicio
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Crisis migratoria en Ceuta: pese a la cifra oficial, organismos de derechos humanos estiman cerca de 130 víctimas

Las autoridades españolas confirmaron 67 muertes durante el intento masivo de ingreso desde Marruecos, pero la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos sostiene que el número de fallecidos podría duplicarse al incluir las víctimas registradas del lado marroquí.

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Crisis migratoria en Ceuta: pese a la cifra oficial

Crisis migratoria en Ceuta: pese a la cifra oficial, organismos de derechos humanos estiman cerca de 130 víctimas

La crisis migratoria que golpea a Ceuta dejó un saldo de al menos 67 personas fallecidas, según el balance oficial difundido por las autoridades españolas. Sin embargo, organismos de derechos humanos advierten que la magnitud de la tragedia podría ser mucho mayor y estiman que el número total de víctimas asciende a unas 130 si se contabilizan también las muertes ocurridas en territorio marroquí.

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La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos fue la que planteó esta cifra, aunque por el momento no fue confirmada oficialmente por los gobiernos de España y Marruecos. La diferencia entre ambos balances refleja la dificultad para establecer un número definitivo de víctimas tras una de las mayores crisis migratorias registradas recientemente en la zona.

Los fallecimientos se produjeron principalmente durante los intentos de cruzar por mar en las inmediaciones del espigón del Tarajal. La mayoría de las personas habría muerto ahogada mientras trataba de alcanzar la costa española, en medio de un operativo que involucró a miles de migrantes.

La llegada masiva comenzó el jueves y se extendió durante el viernes. Decenas de miles de personas intentaron ingresar a Ceuta desde Marruecos, algunas nadando y otras avanzando por las inmediaciones del espigón fronterizo. La magnitud del movimiento migratorio generó una situación de emergencia y puso bajo presión a los servicios de asistencia y rescate.

Ante el desborde, el Gobierno español reforzó el dispositivo de seguridad con la intervención del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Las autoridades desplegaron recursos adicionales para controlar la frontera y atender a quienes lograron llegar a territorio español.

La situación también volvió a poner en el centro del debate la crisis migratoria en la frontera entre Marruecos y España, una de las principales puertas de entrada a Europa para quienes buscan abandonar sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida o protección.

La Unión Europea respaldó a España y prepara una respuesta conjunta

La Unión Europea manifestó su apoyo al Gobierno español y aseguró que está dispuesta a reforzar la asistencia ante la crisis. El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, planteó incluso la posibilidad de incrementar la colaboración mediante el despliegue de Frontex, la agencia europea encargada de la gestión de las fronteras exteriores.

“Estamos comprometidos con la protección de nuestras fronteras exteriores y con el apoyo a España. Cuando se ven amenazadas, la respuesta europea debe ser decidida, rápida y unida. La solidaridad es fundamental”, afirmó Brunner.

En paralelo, la UE convocó para el próximo martes una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros del Interior de los países miembros. El objetivo será evaluar la evolución de la situación en Ceuta y analizar posibles medidas coordinadas frente a la crisis migratoria.

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