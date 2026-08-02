Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores de romance que la involucran La modelo decidió expresarse luego de la repercusión que generaron distintas versiones sobre su vida privada y dejó en claro su postura frente a la polémica. Agregar C5N en









La modelo lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales.



Luciana Salazar respondió públicamente a los rumores sobre su vida sentimental.

Las versiones surgieron tras comentarios realizados en un programa de streaming.

La modelo aclaró cuál es el vínculo que mantiene con la persona involucrada.

También dejó un contundente mensaje sobre cómo manejará su vida privada en el futuro. Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena luego de que comenzaran a circular versiones sobre un supuesto vínculo sentimental durante su estadía en Estados Unidos. Frente a la repercusión que tomó el tema, la modelo utilizó sus redes sociales para responder a los rumores y dar su versión de los hechos.

Las especulaciones comenzaron durante una emisión del programa de stream Ángel Responde, donde se analizó el look que la modelo utilizó para la final entre Argentina y España en Nueva Jersey. En medio del debate, Ángel de Brito sorprendió al afirmar que "la habían mudado de hotel". Luego, ante las consultas del resto del panel, agregó: "Se enteró la esposa del amigo que la invitó. Entonces, la cambiaron de ubicación", declaraciones que rápidamente alimentaron los rumores sobre su vida privada.

La modelo estuvo presente en los partidos de la Selección en el Mundial. Redes sociales Horas más tarde, Salazar publicó un contundente descargo en sus historias de Instagram para negar esas versiones. "Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de 'mi supuesta vida personal' que están levantando en los medios", expresó la modelo, dejando en claro su malestar por la repercusión que tuvieron los dichos realizados en el programa.

Cuál fue la respuesta de Luciana Salazar sobre los rumores de romance En su mensaje, Luciana Salazar explicó que el hombre con el que fue relacionada mantiene únicamente una relación de amistad con ella y también desmintió que se tratara de una persona casada o recientemente separada. "Con la supuesta persona que me vinculan es un amigo soltero, que tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y con quien compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene ex mujer", afirmó.

El primer descargo de la mediática en su cuenta de Instagram. Redes sociales La modelo también rechazó las acusaciones que la señalaban como la responsable de una supuesta ruptura. "Así que, además de que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia", escribió, visiblemente molesta por las versiones que circularon tras su viaje al Mundial 2026.