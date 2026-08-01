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Video: en medio de la polémica, Rosalía recorrió Buenos Aires y la reacción de los fans sorprendió

La cantante aprovechó el buen clima y salió a caminar por las calles de la ciudad: se tomó fotos y firmó autógrafos.

Rosalía en Buenos Aires: sus imágenes se hicieron virales.

Rosalía en Buenos Aires: sus imágenes se hicieron virales.

Luego de las especulaciones sobre las actividades canceladas, finalmente Rosalía salió a recorrer los rincones más concurridos de Buenos Aires, donde fue reconocida por algunos fans que no dudaron en acercarse.

El pedido de disculpas de Rosalía al público argentino en su primer show en Buenos Aires.
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Lejos de los grandes operativos de seguridad por los que optan algunos artistas, la intérprete de Despechá se mostró muy relajada y amigable con la gente. Rápidamente las imágenes de la cantante y la reacción de las personas que la reconocían se volvieron virales debido al clima distendido que reflejaban.

Esta aparición se dio después de varios días marcados por versiones que la señalaban distante del público argentino. Su salida a la vía pública fue interpretada como una forma de mostrarse cercana, relajada y sin esconderse en medio de la polémica.

Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

Durante el viernes, la intérprete aprovechó la noche de tormenta para asistir a un exclusivo bodegón de Chacarita y las imágenes que compartió no tardaron en causar furor.

Las imágenes que compartió durante su visita en el bodegón.

Las imágenes que compartió durante su visita en el bodegón.

A través de varias historias de Instagram, la artista mostró la celebración del cumpleaños de uno de sus amigos en Olla 7. En las imágenes que publicó se pudo ver la mesa junto a sus acompañantes y la torta con la vela.

Desde que llegó al país, Rosalía no había querido salir a recorrer la Ciudad de Buenos Aires, pero fue compartiendo parte de sus actividades con sus millones de seguidores. En esta oportunidad, eligió uno de los bodegones más conocidos de Chacarita para disfrutar de una cena entre amigos antes de seguir con su estadía en la Argentina.

Olla 7 ganó popularidad dentro del circuito gastronómico porteño por su propuesta basada en cocina de estación y una carta breve que cambia según los ingredientes disponibles. Ubicado en Chacarita, el restaurante combina el estilo de un bodegón moderno con platos de inspiración casera y productos frescos.

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