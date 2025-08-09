9 de agosto de 2025 Inicio
Horror en Mar del Plata: encuentran un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello en un descampado

La víctima, que aún no fue identificada, tenía los brazos cruzados por detrás. Los investigadores sospechan que podría haberse tratado de una venganza.

El cadáver fue hallado en una zona descampada que suele ser utilizada como basurero.

Un macabro hallazgo conmocionó la ciudad de Mar del Plata cuando el cuerpo sin vida de un hombre, calcinado y con una soga atada al cuello, fue descubierto en un descampado durante el viernes por la mañana. La víctima, que aún no fue identificada, tenía los brazos cruzados por detrás. Los investigadores sospechan que podría haberse tratado de una venganza.

El hallazgo se produjo en la intersección de Guerrico y García Lorca, una zona descampada que suele ser utilizada como basurero. El cadáver fue encontrado por un joven que se dirigía a su trabajo. La policía, al llegar al lugar, constató que el cuerpo presentaba una carbonización casi total, con algunos restos aún humeantes.

Un vecino relató al diario La Capital de Mar del Plata: "Ahí tiran basura y cada tanto prenden fuego, por lo que no nos llamó la atención a la madrugada ver llamas". Este testimonio es clave para los investigadores, ya que podría indicar el momento en que el cuerpo fue abandonado e incinerado.

La fiscal Romina Díaz tomó las riendas del caso y ordenó una serie de diligencias cruciales para avanzar en la investigación. Entre ellas, solicitó la autopsia del cuerpo para obtener más detalles sobre la causa de la muerte y la identidad de la víctima. Además, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y se están realizando relevamientos vecinales para recabar cualquier información que pueda ser relevante. Aunque las actuaciones iniciales se registraron como "averiguación de causales de muerte", las primeras evidencias apuntan a que se trató de un homicidio con un probable trasfondo de venganza.

El lugar del crimen está ubicado a menos de 100 metros de un predio deportivo, lo que resalta la gravedad del hecho en una zona transitada. La principal tarea de los investigadores en este momento es lograr la identificación del hombre. Se espera el posible reclamo de algún familiar o la revisión de las denuncias por averiguación de paradero recientes.

