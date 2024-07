Horas clave en el caso Loan: máxima expectativa por los resultados de las pericias

En caso que se trate de sangre humana, se deberá extraer un perfil genético y tras ellos intentar de determinar si se trata del pequeño que de nada se sabe desde el 13 de julio después de haber ido con su padre a la casa de su abuela para participar de un almuerzo familiar.

En el vehículo, perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, los peritos también encontraron dos pelos que estaban en el asiento trasero y en la caja, que serán cotejados con el ADN de los padres del niño de 5 años, ya que se les realizó un hisopado para obtener muestras que serán analizadas en las próximas horas. De igual modo, los resultados podrían demorar varios días.

caillava y carlos perez

Por otra parte, la Policía Federal, que ya recibió los teléfonos de los seis acusados para realizar la extracción forense de su información, llevarán a cabo las pericias correspondientes en los mismo con un pedido realizado por la Protex, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, que interviene en la causa.

Ahora, la Justicia está a la espera de una pericia de los teléfonos ya que requiere de un proceso complejo donde se deberá franquear las contraseñas, y luego, se realiza una extracción de una copia forense de los contenidos que debe ser analizada por policías y personal judicial.

Multitudinaria marcha para pedir la aparición de Loan: "Pedimos justicia, el pueblo se levantó"

Varios grupos de manifestantes se movilizan en 17 lugares de la provincia de Corrientes para pedir por la aparición del niño de cinco años cuyo paradero se desconoce desde el 13 de junio, llamado Loan Danilo Peña.

El periodista Rafael García Palavecino dialogó en El Diario, por C5N, con manifestantes que se encuentran en las calles Pellegrini y La Rioja, ubicadas en la capital correntina, donde se desarrolla una de las movilizaciones. Allí, expusieron su preocupación por el caso del niño de cinco años. "Estamos angustiados ante la incertidumbre y la catarata de mentiras que nos quieren hacer creer. Es muy triste lo que está pasando. Tenemos que cuidar a nuestros niños", enfatizó una mujer.

En tal sentido, un hombre manifestó el fastidio tras la desaparición de Loan: "Estamos hartos de esta situación. Esto no se puede dirimir en una interna política. El pueblo correntino sabe que con los niños no se juega". Por su parte, otra mujer aseveró: "Siento desesperación. Esto no terminará nunca si el pueblo no sale a manifestarse. Al gobernador le pido que dé la cara".