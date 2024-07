El Gobierno creó el Comando Unificado en Corrientes para trabajar en la búsqueda de Loan

Según la medida, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el coordinador general del comando será el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Rolle, "quien tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo".

“Los resultados favorables obtenidos a partir de las labores realizadas por los distintos comandos previamente establecidos y la experiencia operativa acumulada hacen propicio y adecuado conformar un nuevo Comando que, sin duplicar las funciones ya existentes en las unidades activas, se aboque con especificidad a la búsqueda de Loan Danilo Peña”, explicó el Ministerio de Seguridad en la nueva resolución.

Multitudinaria marcha para pedir la aparición de Loan: "Pedimos justicia, el pueblo se levantó"

Varios grupos de manifestantes se movilizaron este lunes en 17 lugares de la provincia de Corrientes para pedir por la aparición del niño de cinco años cuyo paradero se desconoce desde el 13 de junio, llamado Loan Danilo Peña.

El periodista Rafael García Palavecino dialogó en El Diario, por C5N, con manifestantes que se encuentran en las calles Pellegrini y La Rioja, ubicadas en la capital correntina, donde se desarrolla una de las movilizaciones. Allí, expusieron su preocupación por el caso del niño de cinco años. "Estamos angustiados ante la incertidumbre y la catarata de mentiras que nos quieren hacer creer. Es muy triste lo que está pasando. Tenemos que cuidar a nuestros niños", enfatizó una mujer.

En tal sentido, un hombre manifestó el fastidio tras la desaparición de Loan: "Estamos hartos de esta situación. Esto no se puede dirimir en una interna política. El pueblo correntino sabe que con los niños no se juega". Por su parte, otra mujer aseveró: "Siento desesperación. Esto no terminará nunca si el pueblo no sale a manifestarse. Al gobernador le pido que dé la cara".

Embed - MULTITUDINARIA MARCHA para pedir la APARICIÓN de LOAN: "Pedimos JUSTICIA, el PUEBLO se LEVANTÓ"

En tanto, otro manifestante destacó la reacción de la sociedad correntina ante el hecho. "Hay muchas falencias en la provincia. Estoy en desacuerdo con los actos de corrupción. En Corrientes hay mucha corrupción. Es lamentable lo que está pasando. Pedimos justicia. El pueblo se levantó", marcó. En el lugar también se observaron varios carteles para pedir la aparición del menor.

Una mujer llamada Evangelina, de 38 años, apuntó contra el accionar judicial: "La Justicia no sirve ni se manifiesta. Está todo designado a dedo. Tenemos pésimos funcionarios al frente de la comisaría. Nos ponemos en el lugar de la familia. Tenemos sobrinos y amigos. No queremos que pase más esto".

También, un hombre pidió que la investigación permanezca en el fuero federal. "Queremos que la causa siga en el fuero federal. Al gobernador le pediría que realmente se investigue. Es todo muy raro, nadie tiene una certeza. Lo único que queremos es que Loan aparezca con vida", expresó.

Javier Milei defendió a Patricia Bullrich en el caso Loan: "Brindó asistencia hasta donde la dejaron"

El presidente Javier Milei apoyó este viernes la tarea de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la investigación del caso Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció hace 17 días en la localidad correntina de 9 de julio y generó una gran conmoción en el país.

"Cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia hasta donde la dejaron", destacó el mandatario sobre la tarea de la funcionaria a cargo de la cartera de seguridad, que había dejado una frase polémica acerca del operativo: "Voy a ir conto: con buzos, personal de monte, voy a ir con equipos radiológicos para ver si en las panza de animales como yacarés, pumas".

A la vez, el jefe de Estado apuntó contra la Justicia de Corrientes. Enseguida remarcó que "no es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso, aun así en ningún momento se les quitó el hombro". En tal sentido, el jefe de Estado expuso que "cuando para sacarse el problema de encima, lo subieron a nivel federal, el país lo enfrenta". Además, detalló que en estos momentos el proceso tiene diferentes suposiciones. "Hoy se trabaja con un número amplio de hipótesis. Se está haciendo un esfuerzo por encontrar a Loan a lo que dé", aseguró en un entrevista en TN.

Por último, Milei se refirió a la situación de la búsqueda del nene: "Lo que se está haciendo es explorar algunas hipótesis adicionales y se está trabajando muy fuerte, ya no solo en dos sino en varias. No se puede revelar información porque pondría en riesgo la evolución de la investigación. Se trabaja arduamente para poder encontrarlo".