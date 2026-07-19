Alerta por tormenta y mucho viento: cómo estará el clima para ver la final del Mundial 2026

La Selección argentina enfrenta a España por el encuentro decisivo del Mundial 2026 y el plan de domingo de gran parte del país es juntarse a verlo. Sin embargo, en varias regiones lo mejor sería suspender el asado ya que hay alerta amarilla por tormentas y viento de parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La Mesopotamia sufrirá especialmente las tormentas, y hay aviso amarillo para Misiones, Corrientes, Entre Ríos, noroeste de Santa Fe y sudoeste de Corrientes, que sube a naranja en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, en Entre Ríos; y Bella Vista, Concepción, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Lavalle, Mercedes, San Roque y Sauce, en Corrientes.
Por otro lado, hacia la cordillera de Los Andes, el asunto climático también es algo para atender. En Jujuy y la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta, hay alerta amarilla por viento zonda, que se agrava a naranja en el sudeste jujeño, incluida la capital, al igual que en el centro de Salta y Catamarca.
Mientras tanto, en las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y norte de San Juan, hay aviso naranja por viento, al que se superpone alerta naranja por nevadas en las tres últimas provincias. En el sur sanjuanino y oeste de Mendoza, en tanto, la advertencia por nevada es amarilla.
Una jornada de domingo con varias alertas.
SMN
Sin alertas pero con lluvias: el pronóstico para ver la final del Mundial 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa una jornada húmeda, fresca y lluviosa, con una temperatura entre 9° y 15°, con precipitaciones durante la mañana que amainarían hacia la tarde, con fuertes ráfagas de viento del sudeste.
Luego, la semana comienza nublada y húmeda, con algunas precipitaciones el lunes y el mercurio bajo en los termómetros, mientras que el sol se dejaría ver recién hacia el fin de semana.
Se viene una semana gris en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
SMN
Noticia en desarrollo.-