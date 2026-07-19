19 de julio de 2026 Inicio
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Alerta por tormenta y mucho viento: cómo estará el clima para ver la final del Mundial 2026

El plan de asado para juntarse a mirar el partido entre la Selección argentina y España podría peligrar en algunas zonas del país, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Buena parte del país verá la final del Mundial 2026 bajo la lluvia.

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Chaco Día por Día
Con la llegada de las vacaciones de invierno, conocé como va a estar el clima en el arranque de la semana.
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La Mesopotamia sufrirá especialmente las tormentas, y hay aviso amarillo para Misiones, Corrientes, Entre Ríos, noroeste de Santa Fe y sudoeste de Corrientes, que sube a naranja en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, en Entre Ríos; y Bella Vista, Concepción, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Lavalle, Mercedes, San Roque y Sauce, en Corrientes.

Por otro lado, hacia la cordillera de Los Andes, el asunto climático también es algo para atender. En Jujuy y la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta, hay alerta amarilla por viento zonda, que se agrava a naranja en el sudeste jujeño, incluida la capital, al igual que en el centro de Salta y Catamarca.

Mientras tanto, en las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y norte de San Juan, hay aviso naranja por viento, al que se superpone alerta naranja por nevadas en las tres últimas provincias. En el sur sanjuanino y oeste de Mendoza, en tanto, la advertencia por nevada es amarilla.

Una jornada de domingo con varias alertas.

Una jornada de domingo con varias alertas.

Sin alertas pero con lluvias: el pronóstico para ver la final del Mundial 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada húmeda, fresca y lluviosa, con una temperatura entre 9° y 15°, con precipitaciones durante la mañana que amainarían hacia la tarde, con fuertes ráfagas de viento del sudeste.

Luego, la semana comienza nublada y húmeda, con algunas precipitaciones el lunes y el mercurio bajo en los termómetros, mientras que el sol se dejaría ver recién hacia el fin de semana.

Se viene una semana gris en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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Noticia en desarrollo.-

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