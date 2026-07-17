17 de julio de 2026 Inicio
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¿Llegó El Niño a la Argentina? Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo para Buenos Aires

El pronóstico cambió rotundamente con un ingreso de aire caliente desde el norte, que generó un aumento de las temperaturas. Sin embargo, se aproxima un período de inestabilidad de cara al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por fuertes lluvias y vientos.

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Buenos Aires está bajo alerta amarilla por tormentas.
¿Llegó El Niño a la Argentina? Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo para Buenos Aires
Tormentas de Zona Sur @SurTormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, viento y granizo para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. Para la jornada del viernes 17 de julio se esperan que las lluvias arriben durante las primeras horas del día y se mantengan durante el fin de semana.

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El pronóstico cambió rotundamente con un ingreso de aire caliente desde el norte, que generó un aumento de las temperaturas, desde Meteored informaron que en las próximas horas se espera el "ascenso sostenido tanto de la temperatura como de la humedad".

Este inesperado cambio de las condiciones meteorológicas generarán este viernes el "pico de calor en la región Pampeana, con marcas máximas en el rango de 20 a 25 °C y mínimas muy altas para la época". En algunas provincias como Chaco y Formosa, las máximas podrán trepar hasta los 35°C.

Santa Fe, Buenos Aires, y Entre Ríos están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa están bajo alerta vientos del sector norte con velocidades entre 25 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En el caso de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén están bajo alerta naranja por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

Por último, para Chubut y Santa Cruz rige una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Y también por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas de mayor elevación no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Pronóstico extendido para CABA: hasta cuándo duran las lluvias

Para este viernes 17, el protagonismo absoluto lo tendrán las precipitaciones. Se espera una mañana con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvia de entre el 70% y el 100%, acompañada de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Si bien la temperatura máxima tocará los 23°C durante la tarde, la inestabilidad continuará con lluvias aisladas antes de dar paso a una noche mayormente nublada y un termómetro que descenderá a los 18°C.

Captura del pronóstico extendido para CABA.

Captura del pronóstico extendido para CABA.

El sábado 18 mantendrá la tendencia húmeda e inestable, consolidando el cambio de tiempo. A lo largo de la mañana, la tarde y la noche, persistirá una probabilidad de entre el 10% y el 40% de lluvias aisladas y tormentas. La temperatura máxima no superará los 18°C, mientras que la mínima caerá a los 14°C, marcando el inicio del enfriamiento ambiental que se sentirá con fuerza en las horas posteriores.

El verdadero pulso invernal llegará de cara al cierre del fin de semana y el comienzo de la próxima estructura semanal. A partir del domingo 19, las lluvias se retirarán de la región, dando paso a cielos algo nublados pero con un ambiente marcadamente frío: la máxima apenas alcanzará los 15°C y la mínima tocará los 10°C.

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