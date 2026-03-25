25 de marzo de 2026 Inicio
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Misterio en Puerto Madero: apareció un cuerpo flotando e investigan las causas de muerte

El director del SAME, Alberto Crescenti, detalló que se trata de un hombre que tenía alrededor de 60 años. Las autoridades lo retiraron del lugar y lo trasladaron a una morgue judicial.

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El cuerpo fue hallado en Puerto Madero.

El cuerpo fue hallado en Puerto Madero.

NA/Claudio Fanchi

El cuerpo de un hombre apareció flotando en el barrio porteño de Puerto Madero, por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo para retirarlo del lugar e iniciaron una investigación para establecer su identidad y los motivos del fallecimiento.

El hecho se produjo en Mariano Acosta.
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El periodista Leo García expuso en De Una, por C5N, que la investigación apuntará a determinar las circunstancias del hecho. "Estuvieron trabajando para recuperar el cuerpo y ver qué es lo que ocurrió. Trabajaron equipos de bomberos de la Policía de la Ciudad. Hubo un operativo", expresó.

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El cuerpo fue hallado en el Dique N°3, situado en la calle Cecilia Grierson 222, entre Olga Cossentini y Pierina Dialessi. "Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años", detalló el director del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, en diálogo con TN.

En tanto, las autoridades trasladaron el cuerpo en una camioneta rumbo a una morgue judicial, donde se le llevará a cabo una autopsia para establecer si se suicidó, cayó por accidente o fue asesinado. Debido al operativo, la circulación en la zona permaneció limitada.

El cuerpo hallado en febrero en Puerto Madero como antecedente

Durante la mañana del 7 de febrero, el misterio se apoderó de la Ciudad luego de que apareciera un cuerpo flotando en el agua de Puerto Madero. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval trabajan para poder localizarlo, retirarlo del agua y luego proceder a su identificación.

Según informó Fernando Tocho, se tomó conocimiento del hecho cerca del mediodía, luego de un reporte en la zona. Las autoridades enseguida comenzaron los operativos de rescate para intentar retirar el cadáver del río.

Policía de la Ciudad emitió un breve parte informativo que señala que el cuerpo, de una persona mayor de edad, fue hallado en el Dique 2, a la altura de Pierina Dealessi al 1500.

En paralelo, también se realizaron tareas protocolares de averiguación, que tenían como objetivo identificar a la persona. De acuerdo con lo que contó el periodista en C5N, se contactó a las distintas dependencias policiales para investigar si hay personas desaparecidas y, por consecuencia, si las características físicas podrían coincidir con ellas.

En la misma línea, mientras se determinaba qué juzgado en turno encabezaría la causa, se trabajaba para establecer las circunstancias en las que el cuerpo pudo haber terminado en el río: si fue suicidio o bien homicidio y de dónde provino el cuerpo.

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