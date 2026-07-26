Hallaron un cuerpo en la costa de Magdalena: investigan si es el último pescador desaparecido en el Río de la Plata El cadáver apareció en un campo ribereño de Magdalena, durante un operativo de búsqueda por tierra y agua. La Justicia intenta determinar si los restos corresponden a Damián Guibu, el último de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata hace más de un mes. Por Agregar C5N en









Un cadáver fue hallado este domingo en la costa de Magdalena por personal de Bomberos Voluntarios de Bartolomé Bavio y de Magdalena, en un operativo de búsqueda por tierra y agua. El hallazgo se produjo en un campo ribereño conocido como La Vasquita, a unos 2000 metros de Atalaya, y la Justicia investiga si los restos corresponden al último de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata hace más de un mes.

La búsqueda se había reactivado con fuerza en las últimas horas, luego de que vecinos denunciaran haber visto un cuerpo flotando entre Bavio y el balneario de Atalaya. Esa alerta obligó a reinstalar el Puesto de Comando de Incidentes en Atalaya, desde donde se coordinaron los rastrillajes por tierra y agua.

Aunque la sospecha más fuerte es que podría tratarse de los restos de Damián Guibu desparecido el 14 de junio, los investigadores esperan la confirmación oficial de las pericias forenses.

En el operativo de rastrillaje trabajaron los Bomberos Voluntarios de Magdalena, Verónica y Bartolomé Bavio, junto al equipo de Operaciones de la Federación Bonaerense (F9). También se sumaron Defensa Civil, guardaparques de la zona y efectivos de la Policía especializados en Riesgos Especiales.

La desaparición La embarcación identificada como "Chamigo-Ho" donde cinco pescadores había zarpado desde la costanera de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, no regresó al lugar previsto ni sus ocupantes volvieron a comunicarse con sus familiares. Tras la denuncia radicada por Ricardo Damián Koch, las autoridades iniciaron un operativo de emergencia encabezado por la Prefectura Naval Argentina para intentar dar con el paradero de los cinco pescadores.

Entre los desaparecidos fueron identificados Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50, ambos hermanos del denunciante. También fue identificado el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años. Los otros dos tripulantes aún no pudieron ser individualizados oficialmente. Según indicaron fuentes del caso, el grupo tenía previsto realizar una jornada de pesca de pejerrey. La preocupación de los familiares comenzó cuando, al caer la noche, ninguno de los ocupantes regresó al sitio donde habían dejado estacionados sus vehículos. La lancha contaba con elementos de seguridad y comunicación, entre ellos chalecos salvavidas, sistema de posicionamiento GPS, bengalas, radio VHF y teléfonos celulares. Para las tareas de búsqueda, Prefectura desplegó embarcaciones, medios terrestres y un avión de patrullaje que recorren la zona costera y distintos sectores del Río de la Plata comprendidos entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.