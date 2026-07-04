Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: encontraron un cuerpo en la costa de Uruguay

Las autoridades uruguayas informaron que los restos fueron hallados en el departamento de Canelones e investigan si se trataría de uno de los cinco pescadores que zarparon el pasado 14 de junio en una lancha desde Berazategui.

Un cuerpo sin vida fue encontrado en las costas de Uruguay en el departamento de Canelones y la Justicia investiga si se trata de uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata. Los amigos habían zarpado en una lancha desde Berazategui para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

El cuerpo fue encontrado por la Prefectura Nacional de Uruguay , según informó Noticias Argentinas el cadáver no tenía "lesiones externas compatibles con la intervención de terceros". Una de las principales hipótesis ronda en torno a que los restos fueron arrastrados por el viento y las corrientes del Río de la Plata.

Hasta el momento fueron únicamente recuperados e identificados los cuerpos de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach , de 60 años dos de los cinco ocupantes entre los que se encuentra también Alejandro Boscardin , de 28 años.

Según indicaron fuentes del caso, el grupo tenía previsto realizar una jornada de pesca de pejerrey . La preocupación de los familiares comenzó cuando, al caer la noche, ninguno de los ocupantes regresó al sitio donde habían dejado estacionados sus vehículos.

La lancha contaba con elementos de seguridad y comunicación, entre ellos chalecos salvavidas, sistema de posicionamiento GPS, bengalas, radio VHF y teléfonos celulares. Para las tareas de búsqueda, Prefectura desplegó embarcaciones, medios terrestres y un avión de patrullaje que recorren la zona costera y distintos sectores del Río de la Plata comprendidos entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Además, los familiares intentaron establecer contacto con los pescadores a través de la frecuencia de radio VHF, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, encabezada por la fiscal Silvia Noemí Borrone, que interviene en una causa caratulada como "averiguación de paradero".

Encontraron el cuerpo de uno de los pescadores desaparecidos

La Prefectura Naval Argentina encontró en el Río de la Plata el cuerpo de Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores que desaparecieron el pasado 15 de junio tras salir en lancha desde la localidad bonaerense de Hudson. El hallazgo se produjo a la altura de Punta Indio, a unos 130 kilómetros del punto de partida de la embarcación.

El operativo de rastrillaje localizó los restos de Kovach, de 60 años, a 20 kilómetros de la costa bonaerense. Personal de la policía científica trabajó en la base operativa de la fuerza, lugar donde los familiares de la víctima realizaron el reconocimiento formal del cadáver.

La búsqueda contó con la participación de diversas dotaciones de bomberos voluntarios de la región, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y pescadores colaboradores. Ante el hecho, la Ayudantía Fiscal local dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de "Averiguación de Causales de Muerte".

Este descubrimiento en territorio argentino ocurrió pocas horas después de que la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportara el hallazgo de otro cuerpo. Un buque comercial divisó esos restos en cercanías de las costas de Montevideo y dio aviso inmediato a las autoridades del país vecino.