Así fue la increíble transformación de My Linh, la diva de Vietnam La reconocida cantante compartió el proceso que le permitió mejorar su bienestar y renovar su condición física. Agregar C5N en









La artista de 50 años apostó por un cambio físico basado en el entrenamiento y logró grandes resultados. Vietnam.vn

My Linh cambió sus hábitos tras notar un aumento de peso durante un tratamiento médico.

La cantante retomó el gimnasio y el pilates con una rutina constante de entrenamiento.

Rechazó métodos rápidos para adelgazar y priorizó el ejercicio y un estilo de vida saludable.

Después de seis meses, logró mejoras en su condición física, fuerza y rendimiento sobre el escenario. My Linh es una de las cantantes más reconocidas de Vietnam y una figura emblemática de la música asiática. A lo largo de su trayectoria se destacó por su talento y su presencia sobre los escenarios, pero recientemente volvió a captar la atención por el importante cambio físico que consiguió tras modificar sus hábitos y enfocarse en mejorar su salud.

El proceso comenzó luego de que la artista experimentara cambios en su cuerpo a principios de este año. Tras consultar con un médico, inició un tratamiento con medicación, aunque al notar un aumento constante de peso durante los meses siguientes decidió dejarla y buscar una alternativa basada en la actividad física.

My Linh es una superestrella de la música vietnamita. Vietnam.vn Con el apoyo de su hija, la también cantante My Anh, la diva retomó una rutina de entrenamiento que combinó gimnasio y pilates. En un primer momento entrenó cinco veces por semana y, una vez consolidado el hábito, redujo la frecuencia a tres sesiones semanales, manteniendo esa constancia durante los últimos seis meses.

Cómo fue la impactante transformación de My Linh Cada entrenamiento dura cerca de una hora y está diseñado para aumentar la masa muscular, disminuir el porcentaje de grasa corporal y mejorar la resistencia. La artista encontró estabilidad junto a un entrenador 23 años menor que ella, cuyo enfoque flexible y adaptado a sus necesidades marcó la diferencia respecto de experiencias anteriores.

Durante este proceso, My Linh también recibió sugerencias para utilizar inyecciones o pastillas para adelgazar. Sin embargo, decidió descartar esas opciones al considerar que podían implicar riesgos para la salud y apostó por un cambio sostenido a través del ejercicio, la disciplina y un estilo de vida más equilibrado.

La cantante apostó por el entrenamiento físico y obtuvo grandes resultados. Redes sociales La propia cantante aseguró que este camino también transformó su manera de afrontar el día a día. Explicó que aprendió a bajar el ritmo, escuchar a su cuerpo y priorizar tanto el bienestar físico como el mental, mientras que su esposo, el músico Anh Quan, siempre la alentó a enfocarse en su salud antes que en la apariencia. Después de seis meses de entrenamiento constante, My Linh aseguró que los resultados fueron evidentes más allá del peso. Ganó fuerza, mejoró su condición física, dejó atrás dolores que antes eran frecuentes, redujo una talla de ropa y logró afrontar sus conciertos con mayor energía, demostrando que su transformación estuvo impulsada por un cambio de hábitos sostenido en el tiempo.