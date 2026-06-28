Hallan el cuerpo de otro de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata El cadáver de Carlos Kovach apareció a la altura de Punta Indio, a más de 130 kilómetros del Yachting Club Atalaya de Hudson, desde donde zarpó la embarcación el pasado 15 de junio. Por Agregar C5N en









Carlos Kovach (izquierda) tenía 60 años.

La Prefectura Naval Argentina encontró en el Río de la Plata el cuerpo de Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores que desaparecieron el pasado 15 de junio tras salir en lancha desde la localidad bonaerense de Hudson. El hallazgo se produjo a la altura de Punta Indio, a unos 130 kilómetros del punto de partida de la embarcación.

El operativo de rastrillaje localizó los restos de Kovach, de 60 años, a 20 kilómetros de la costa bonaerense. Personal de la policía científica trabajó en la base operativa de la fuerza, lugar donde los familiares de la víctima realizaron el reconocimiento formal del cadáver.

La búsqueda contó con la participación de diversas dotaciones de bomberos voluntarios de la región, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y pescadores colaboradores. Ante el hecho, la Ayudantía Fiscal local dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de "Averiguación de Causales de Muerte".

Este descubrimiento en territorio argentino ocurrió pocas horas después de que la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportara el hallazgo de otro cuerpo. Un buque comercial divisó esos restos en cercanías de las costas de Montevideo y dio aviso inmediato a las autoridades del país vecino.

El cadáver hallado en aguas uruguayas presenta características que coinciden con la fisonomía de otro de los tripulantes del navío "Chamigo-Ho". El equipo forense de Uruguay realizará pruebas de ADN para confirmar de manera oficial la identidad de esta víctima y remitirá los resultados a la justicia argentina.