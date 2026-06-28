28 de junio de 2026 Inicio
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Hallan el cuerpo de otro de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

El cadáver de Carlos Kovach apareció a la altura de Punta Indio, a más de 130 kilómetros del Yachting Club Atalaya de Hudson, desde donde zarpó la embarcación el pasado 15 de junio.

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Carlos Kovach (izquierda) tenía 60 años.

Carlos Kovach (izquierda) tenía 60 años.

La Prefectura Naval Argentina encontró en el Río de la Plata el cuerpo de Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores que desaparecieron el pasado 15 de junio tras salir en lancha desde la localidad bonaerense de Hudson. El hallazgo se produjo a la altura de Punta Indio, a unos 130 kilómetros del punto de partida de la embarcación.

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El operativo de rastrillaje localizó los restos de Kovach, de 60 años, a 20 kilómetros de la costa bonaerense. Personal de la policía científica trabajó en la base operativa de la fuerza, lugar donde los familiares de la víctima realizaron el reconocimiento formal del cadáver.

La búsqueda contó con la participación de diversas dotaciones de bomberos voluntarios de la región, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y pescadores colaboradores. Ante el hecho, la Ayudantía Fiscal local dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de "Averiguación de Causales de Muerte".

Este descubrimiento en territorio argentino ocurrió pocas horas después de que la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportara el hallazgo de otro cuerpo. Un buque comercial divisó esos restos en cercanías de las costas de Montevideo y dio aviso inmediato a las autoridades del país vecino.

El cadáver hallado en aguas uruguayas presenta características que coinciden con la fisonomía de otro de los tripulantes del navío "Chamigo-Ho". El equipo forense de Uruguay realizará pruebas de ADN para confirmar de manera oficial la identidad de esta víctima y remitirá los resultados a la justicia argentina.

Los demás miembros de la tripulación son Claudio Kovach, de 50 años; Alejandro Boscardin, de 28; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli. Los cinco hombres zarparon a primera hora de aquel domingo y debían regresar por la tarde de esa misma jornada.

Días antes de estos hallazgos, la Prefectura Naval Argentina notificó el retiro de las aguas de una campera y un tanque de combustible que pertenecían al grupo. La investigación judicial del siniestro quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui.

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