26 de julio de 2026 Inicio
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Encontraron a la adolescente de 17 años que estaba desaparecida en Corrientes

A la joven la buscaban desde el viernes, luego de que su mamá hiciera la denuncia en Curuzú Cuatia. Se había activado el Alerta Sofía.

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La joven se encuentra en buen estado de salud.

Este domingo apareció Iara Duprat, la joven que se encontraba desaparecida desde el viernes en la ciudad de Curuzú Cuatiá, en Corrientes. Se había activado el Alerta Sofía, el protocolo nacional reservado para casos en los que se considera que un menor de edad puede estar ante un riesgo inminente.

La policía desplegó un masivo operativo y busca al conductor, quien habría huido a pie tras el impacto.
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El caso había generado una enorme preocupación luego de que su familia perdiera todo contacto tras su salida para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años con quien planeaba viajar a la cercana localidad de Felipe Yofre.

Durante las horas de mayor incertidumbre, su madre, Alejandra, reveló que la joven logró hacer una breve llamada: “Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, declaró.

Asimismo, la familia señaló que el sospechoso habría tenido la intención de trasladar a la menor hacia Brasil, motivo por el cual el hombre quedó inmediatamente a disposición de la Justicia para ser indagado.

Tras intensos operativos, las fuerzas de seguridad confirmaron la localización de Iara luego de dos días de angustiante incertidumbre. Si bien las autoridades no precisaron aún los pormenores sobre las circunstancias o el lugar exacto en el que fue encontrada, la adolescente ya se encuentra bajo resguardo mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento del hecho.

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