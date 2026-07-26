Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 27 de julio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 27 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, Desempleo Plan 1.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo ANSES comunicó que los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este lunes con DNI terminado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones de pago único Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.

ANSESS: Desempleo Plan 1 Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este lunes 27 de julio con DNI finalizado en 6 y 7.