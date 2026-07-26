Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 27 de julio

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 27 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, Desempleo Plan 1.
ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
ANSES comunicó que los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este lunes con DNI terminado en 4 y 5.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.
ANSESS: Desempleo Plan 1
Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este lunes 27 de julio con DNI finalizado en 6 y 7.