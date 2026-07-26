Ataque a una marcha del Orgullo en Berlín: el presunto autor murió durante un operativo policial

El portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath, confirmó en redes sociales la muerte de Abdul Balluot, de 21 años y origen libanés, a quien se buscaba desde el sábado por atropellar y asesinar a una mujer y herir a otras 16 personas.

La Policía de Berlín abatió al presunto autor del ataque a una marcha del Orgullo en la capital alemana que dejó un saldo de una mujer muerta y 16 personas heridas . El libanés de 21 años Abdul Ballout era buscado desde el sábado y este domingo las fuerzas de seguridad confirmaron su muerte en la localidad de Spandau, en las afueras de Berlín.

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"Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado de ayer en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos ", explicó en un video en redes sociales el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath , y confirmó que los efectivos le dispararon ante esa amenaza.

Nath detalló: "El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias , falleció en el mismo lugar de los hechos".

El automóvil irrumpió a toda velocidad en el parque Tiergarten atropellando a parte de la multitud que participaba de la Marcha del Orgullo LGTBI conocida en el país como Christopher Street Day (CSD). El ataque sucedió a las 22 de este sábado en la calle Lennéstrasse, en una zona aledaña al parque donde las personas avanzaban hacia la Puerta de Brandeburgo.

Según los testimonios recogidos por los medios locales, se trató de un auto color blanco que avanzó a gran velocidad sobre los asistentes, y luego del impacto el conductor se habría bajado del rodado y se habría escapado a pie. La policía explicó que “una o más” personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Los antecedentes de Abdul Ballout

Según los medios Der Spiegel y Bild, Ballout había intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2025 pero fue arrestado en Líbano. Fue enviado a Alemania, donde lo condenaron este año en otro caso por “preparar un acto grave de violencia subversiva”, según los reportes.

Según el historial delictivo publicado este domingo por la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación, Ballout fue condenado en febrero de 2022 por un tribunal de Berlín por el delito de lesiones cometido en 2019, cuando atacó a otro joven en el patio de un instituto. La misma condena de 2022 incluía castigo por delitos de extorsión con violencia para robar unos auriculares en 2020.

El 12 de mayo de este año, Ballout había sido condenado en virtud del Código Penal juvenil de un año y diez meses de cárcel por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado. En el marco del proceso judicial que terminó en esa condena, recurrida por la Fiscalía que quería un castigo que pudiera no ser suspendido, se consideró probada la voluntad de Ballout de incorporarse a la organización terrorista del Estado Islámico.

Ese objetivo le llevó a tratar de viajar hasta Siria en 2025, aunque, en su trayecto, fue detenido en el Líbano. En ese país cumplió tres meses de condena por incitación al conflicto religioso y confesional, según la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación.

Tras cumplir condena en el Líbano, a finales de 2025, volvió a Alemania donde fue detenido a su llegada al aeropuerto de Berlín por la acusaciones que pesaban contra él y por las que fue condenado el 12 de mayo.