Sigue cayendo el consumo per cápita de vino y ya está en su mínimo histórico Entre enero y mayo de 2026 se consumieron apenas 6,07 litros, una cifra inferior a la del mismo período de 2025. Por Agregar C5N en









Este manjar tradicional conecta generaciones y se disfruta tanto por su sabor como por su textura inconfundible. Pexels

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) confirmó que el consumo per cápita de vino en la Argentina cayó a un mínimo histórico de 6,07 litros entre enero y mayo de 2026. La cifra se ubicó por debajo de los niveles de 2025 debido a la menor demanda del mercado interno y a la pérdida de poder de compra de los hogares.

El dato acumulado de los primeros cinco meses profundizó la tendencia negativa observada durante 2025, cuando el consumo anual cerró en 16,1 litros por habitante, la marca más baja hasta esa fecha. El registro de 6,07 litros en el lapso enero-mayo superó a la baja el valor de 6,11 litros observado en el mismo período del ciclo previo.

El retroceso interanual se aceleró durante el mes de mayo de 2026, momento en el cual el promedio alcanzó apenas 1,22 litros por ciudadano frente a los 1,30 litros de mayo de 2025. A pesar de los leves incrementos registrados en enero y marzo, el balance general del cuatrimestre previo no logró sostener la actividad comercial.

Las ventas acumuladas en el mercado nacional sumaron 2,82 millones de hectolitros al cierre de mayo, con una baja de 0,4% respecto del ciclo anterior. Tan solo en el quinto mes del año, los despachos locales cayeron un 5,5% interanual y sufrieron un repliegue de 2,2% con relación al mes de abril.

Los consumidores eligen opciones de menor costo y formatos económicos Detrás de los volúmenes agregados, la industria vitivinícola reportó una fuerte alteración en las elecciones del público. Los vinos sin mención varietal mostraron un crecimiento del 12,8% en el acumulado a mayo, mientras que las etiquetas varietales sufrieron una dura caída del 26,3% en la demanda.