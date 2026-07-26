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Horóscopo de hoy, lunes 27 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 27 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El Sol ingresa en Leo este 22 de julio y da comienzo a una nueva temporada astrológica.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries el lunes puede haber un roce de poder con alguna amiga o grupo: vas a sentir que tenés que defender tu lugar. Arranca la semana con mucho ojo en gastos compartidos, que no te corran con la cuenta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El lunes se activa la tensión entre lo emocional y lo laboral: tu casa y tu trabajo se chocan de frente. Revisá si el esfuerzo que ponés en el trabajo realmente se refleja en lo que cobrás.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El lunes puede saltar discusión que te sacuda una creencia vieja, como un maestro que deja de representarte. Buen momento para ordenar números y no dispersarte con gastos chicos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El lunes te puede tentar discutir por plata o reconocimiento, como si tu valor dependiera de convencer al otro. Poné precio justo a tu entrega desde el arranque de la semana.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El lunes llega tensión fuerte con una autoridad o alguien importante: se revela un costado oculto. Atenti a acuerdos económicos, no dejes que la presión te saque ventaja.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El lunes puede aparecer un recuerdo o dolor viejo que te saque de eje, mejor procesarlo en silencio. No te enganches en gastos emocionales: arrancá la semana con calma financiera.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El lunes, una amigo o proyecto puede exigirte más de lo que querés ceder. Revisá cuánto invertís en lo grupal y si vale la pena seguir bancando.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El lunes alguien con poder te pone a prueba o compite por tu lugar en lo profesional. Comenzá la semana cuidando tu posición y no cedas terreno en acuerdos económicos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El lunes te tienta imponer tu verdad frente a quien te cuestione, pero ojo: la flexibilidad suma más que la rigidez. Revisá cómo manejás gastos compartidos en pareja o sociedad, que no se te escape nada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El lunes reaparece un tema de plata compartida, deuda o herencia que preferías esquivar. Es el día para mirar de frente las cuentas y no dejar que se acumulen.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El lunes alguien importante intenta convencerte de tomar una decisión que te genera dudas. No te apures Acuario: revisá bien las condiciones económicas antes de aceptar.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El lunes un tema de salud o rutina llega a su pico y te obliga a soltar algo. No descuides tu bolsillo: ajustar hábitos también impacta en tus finanzas.

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