28 de junio de 2026 Inicio
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Qué sucede con los nuevos talleres para hacer la VTV y cuándo debés realizar el trámite

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma integral que modifica los plazos de las revisiones obligatorias y amplía los lugares habilitados para realizar los controles.

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Novedades en la VTV.

Novedades en la VTV.

  • La Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma integral de la VTV para modernizar el sistema y agilizar los trámites.
  • Los vehículos cero kilómetro deberán realizar la primera inspección a los cinco años del patentamiento, en lugar de los cuatro actuales.
  • Tras la primera revisión, el certificado tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla 10 años de antigüedad.
  • La normativa también habilita más centros de inspección y flexibiliza el esquema tarifario para ampliar la oferta del servicio.

La Ciudad de Buenos Aires avanzó en la modernización del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) tras la aprobación de una reforma integral que introduce cambios significativos en el funcionamiento del servicio. La iniciativa, sancionada por la Legislatura porteña, se enmarca en las políticas de desregulación impulsadas a nivel nacional y busca agilizar los trámites, ampliar la oferta de centros habilitados y flexibilizar el esquema vigente para los conductores.

Dato clave para la VTV.
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Uno de los principales cambios establecidos por la nueva normativa es la ampliación de los plazos para realizar la primera inspección técnica. A partir de esta reforma, los vehículos cero kilómetro deberán someterse a la primera VTV a los cinco años de su patentamiento, en lugar de los cuatro años que regían hasta ahora. La medida apunta a adecuar las exigencias a la mayor durabilidad y confiabilidad de los automóviles modernos.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

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Además, el nuevo esquema establece que, luego de la primera revisión, la vigencia del certificado será de dos años hasta que el vehículo cumpla una década de antigüedad. Una vez alcanzados los 10 años, la inspección volverá a realizarse de manera anual. Con estas modificaciones, las autoridades buscan simplificar el proceso, reducir la carga administrativa para los usuarios y ofrecer un sistema más eficiente y adaptado a las necesidades actuales del parque automotor porteño.

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), incorporando cambios que buscan modernizar y flexibilizar el servicio. La normativa se alinea con las políticas de desregulación impulsadas a nivel nacional e introduce modificaciones clave, como la apertura de nuevos centros habilitados para realizar las inspecciones y la eliminación del esquema de tarifas estrictamente reguladas, con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso de los conductores al trámite.

Uno de los cambios más relevantes beneficia directamente a los propietarios de vehículos cero kilómetro. Desde ahora, los autos nuevos deberán realizar la primera VTV a los cinco años de su patentamiento, en lugar de los cuatro años establecidos anteriormente. La medida contempla la evolución tecnológica y la mayor confiabilidad mecánica de las unidades modernas, reduciendo la cantidad de controles obligatorios durante los primeros años de uso.

Además, la reforma modifica la periodicidad de las inspecciones posteriores. Tras superar la primera revisión, el certificado tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo alcance los 10 años de antigüedad. A partir de ese momento, la verificación volverá a ser anual. De esta manera, el nuevo esquema busca mantener los estándares de seguridad vial mientras simplifica las obligaciones administrativas para los conductores.

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