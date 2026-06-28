28 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei habló de la salida de Manuel Adorni: "Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta"

Tras la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei habló sobre el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y mantuvo su defensa del funcionario desplazado.

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Tras la renuncia de Manuel Adorni

Tras la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei habló sobre el nombramiento de Diego Santilli. 

Diego Santilli fue confirmado como el reemplazo de Manuel Adorni como jefe de Gabinete tras su salida, en medio de denuncias y tensiones internas en la Casa Rosada. En ese contexto, el presidente Javier Milei rompió el silencio y respaldó públicamente el nombramiento en una entrevista exclusiva con LN+. "Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", expresó.

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El primer mandatario reunido con su hermana Karina y el recién nombrado Jefe de Gabinete Diego Santilli en Olivos, brindó una entrevista a Luis Majúl donde volvió a defender a Manuel Adorni y aseguró que su salida no estuvo relacionada a una posible interpelación ni a la investigación judicial. “¿Hay sentencia?“, se preguntó. ”No se puede condenar a un hombre inocente", expresó.

Según explicó el Presidente de la Nación, la aceptación de la renuncia de uno de los hombres de su riñón político, se debió principalmente a las amenazas que recibió la familia del funcionario. "Cuando se toca a la familia no se jode", sentenció Milei, al justificar la decisión.

“Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado. Hay un proceso de investigación”, sostuvo Milei y reforzó: "¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?”.

A su vez, el Jefe de Estado volvió a señalar que el exfuncionario es un "hombre honesto" y lo respaldó: “Nada. Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. Esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que, frente a situaciones que han sido agredidos los hijos de Manuel (sic), da un paso al costado porque no puede poner en riesgo a su familia”.

En cuanto a las tensiones internas dentro del oficialismo, para Milei son "chismes de peluquería" que propina el periodismo y señaló que "del otro lado está el mal", en referencia a la oposición y a las causas de corrupción señaladas durante su gestión. "En el criterio de mi nuevo libro, que pronto saldrá a la luz y se llama ‘La moral como política de Estado’, remarco que no se puede sacrificar en el altar de la eficiencia la justicia. Condenar a un inocente es injusto. Eso, inexorablemente, lleva a malas decisiones”, insistió.

"Tuvo la grandeza además de correrse y enfrentar a la Justicia sin problemas, no como otros casos en los que se han mantenido en el cargo. Ni hablar durante el kirchnerismo”, agregó y apuntó contra la oposición.

En esa misma línea, Milei reafirmó que no va a cambiar de “metodología” ni caer en el “utilitarismo político”. “Tomo las decisiones correctas. Ahora, tampoco puedo llevarlo a un extremo a Manuel, donde le amenacen a los hijos. No pienso como piensa un político tradicional. Si lo ponen en esa lógica, no lo van a entender", expresó.

"Manuel ya está afuera. Si la Justicia demuestra que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación”, volvió a cargar contra la prensa.

Nueva etapa

En cuanto a la designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete de ministros, el Presidente sostuvo que la decisión responde a la necesidad de “músculo político” para la relación con los gobernadores y a la fusión del Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete, en línea con lo hecho previamente con Guillermo Francos. "Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio. Yo creo que va a ser una forma de darle aire a todo lo que debemos hacer”, expresó.

Y volvió a insistir en los motivos del alejamiento de Adorni: “Lo que nosotros notamos con mi hermana es un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si él en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al azar”.

Para finalizar, Milei celebró los pronunciamientos de las figuras políticas como Mauricio Macri: “Me parecen interesantes las respuestas del arco político sobre la llegada de Diego".

La salida de Adorni se dio en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el debilitamiento de la imagen de LLA y una crisis interna en la Casa Rosada. En ese contexto, Milei optó por un dirigente del PRO profundo, gesto que fue celebrado por referentes de otros espacios, y que busca darle aire y respaldo político a su gestión.

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