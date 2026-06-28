Se conocieron los proyectos que deseaba empezar Ernestina Pais en sus últimas semanas con vida

Su compañera de elenco y amiga Rocío Igarzábal detalló las últimas conversaciones que mantuvieron antes del accidente y enumeró qué deseos no pudo cumplir.

Rocío Igarzábal era compañera de Ernestina Pais en la obra El divorcio del año y en su mensaje de despedida detalló qué proyectos dejó la conductora sin empezar, de acuerdo a las últimas conversaciones que habían mantenido antes del accidente que le quitó la vida.

“Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida . Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva", escribió la ex Casi Ángeles en Instagram.

garzábal añadió que Ernestina “estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo” , algo que la tenía muy motivada. “Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir. Es dificil seguir después de vos. Debes estar abrazada a Jorge (Guinzburg),al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los dias”, cerró conmovida.

Los actos psicomágicos son una técnica creada por el artista y escritor Alejandro Jodorowsky que utiliza rituales y acciones simbólicas para sanar el inconsciente, liberar traumas y resolver bloqueos emocionales.

La periodista falleció este viernes a los 54 años después de ser atropellada por el Tren de la Costa mientras manejaba su Honda Civic, un episodio que todavía genera conmoción en el mundo del espectáculo.

En las últimas horas se filtró una información que podría haber cambiado todo. Según contó el periodista José Costa, la licencia de conducir de Ernestina se encontraba inhabilitada al momento del accidente, por lo que no debería haber estado manejando.

El periodista detalló en LN+: "Lamentablemente, la licencia de conducir de Ernestina estaba inhabilitada para manejar. Ella tenía hasta octubre del 2027 inhabilitada para manejar. Esta inhabilitación empezó a regir el 8 de abril del 2026. Era por un año y medio", lamentó.

La inhabilitación ocurrió el día que Pais protagonizó un choque en el mes de marzo. Cuando el personal de Tránsito llegó al lugar, la periodista se negó a hacerse el control de alcoholemia. Eso derivó en un acta policial en el que se dejó constatada una "alcoholemia positiva", por lo que se procedió al secuestro del vehículo y se le quitó la licencia.

"No sé si se acuerdan que ella dijo que estaba tomando una medicación por el problema de adicción que tenía y que esa medicación iba a dar positivo. Por eso se negó. Esa fue la explicación que dio en su momento", recordó el periodista.