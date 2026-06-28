28 de junio de 2026 Inicio
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El mensaje de Diego Santilli tras ser nombrado jefe de Gabinete: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando"

El ministro del Interior aceptó suceder a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete tras su renuncia en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. "Asumo el desafío más importante de mi vida", definió el exPRO.

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Diego Santilli y Javier Milei.

Diego Santilli y Javier Milei.

X (@diegosantilli)
Diego Santilli

Diego Santilli, exministro del Interior.

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Diego Santilli, que se desempeñaba como ministro del Interior, aceptó suceder a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete tras su renuncia en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas", prometió el funcionario.

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"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", definió Santilli en X tras reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos para acordar su designación y "una transición ordenada".

El exministro jurará el martes a las 16 como jefe de Gabinete, según informó el mandatario en la misma red social. El exvicejefe de Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta le agradeció a Milei y a la secretaria general de la Presidencia "por la confianza".

La bendición de Mauricio Macri: "Confío en que ayude a fortalecer el cambio"

El presidente del PRO, Mauricio Macri, celebró la decisión de Milei de ascender a Santilli para ocupar el vacío que dejó Adorni y afirmó: "Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible".

Además, el exjefe de Estado detalló que se reunió con el exintegrante del PRO antes de su encuentro con Milei en la Quinta de Olivos.

A través de su cuenta oficial en X, el PRO también felicitó a Santilli y lo definió como "la persona indicada para asumir este nuevo desafío". "Confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que la Argentina necesita", apuntaron desde el partido encabezado por Macri.

El mensaje de Manuel Adorni a Javier Milei tras renunciar: "Usted sabe todo lo que he sufrido"

En un comunicado que publicó durante la tarde del sábado en su cuenta de X, Adorni acompañó el mensaje con unas palabras de agradecimiento para Milei. "Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor", sostuvo este sábado.

"Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo", apuntó el exjefe de Gabinete y aseguró que los ataques mediáticos y políticos lo llevaron a tomar la decisión de dejar el cargo y proteger a su familia.

En otro pasaje de su carta, el ahora exfuncionario afirmó que "las operaciones mediáticas han ido al extremo" y que no solo lo afectaron a él, sino también a su entorno más cercano. Enumeró a su mujer, Betina Angeletti, sus hijos, amigos y vecinos como parte de lo que definió como una campaña de hostigamiento.

Adorni sostuvo que las acusaciones en su contra incluyeron "viajes que nunca existieron, gastos astronómicos, contratos falsos y hasta un pendrive 'lleno de dólares'" y remarcó que fue "tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción" probado en su contra durante su gestión.

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