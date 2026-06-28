28 de junio de 2026 Inicio
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El tren Sarmiento no circulará entre Once y Moreno: el motivo y por cuántos días

La empresa Trenes Argentinos anunció la interrupción, que afectará a miles de usuarios que deberán buscar alternativas para viajar.

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El tren Sarmiento transporta a miles de pasajeros.

El tren Sarmiento transporta a miles de pasajeros.

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La empresa Trenes Argentinos informó que la línea Sarmiento no circulará entre Once y Moreno del miércoles 9 al sábado 12 de julio inclusive debido a que se realizarán distintas obras. La interrupción afectará a miles de pasajeros que deberán buscar alternativas para viajar.

El servicio se encuentra reducido. 
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La compañía expuso que los trabajos ferroviarios, que serán en los barrios de Villa Luro, Caballito, Liniers y Ramos Mejía, consistirán en remodelaciones de vías, señalizaciones y andenes, mientras que explicó el servicio será interrumpido para que progresen las reformas. Por su parte, los ramales diésel no serán afectados y operarán correctamente.

El tren Sarmiento transporta a miles de pasajeros.

El tren Sarmiento transporta a miles de pasajeros.

En tal sentido, las autoridades detallaron que los trenes hacia Once se detienen en un andén provisorio en Morón con acceso por Sarmiento y Azcuénaga, debido a las obras de renovación.

En tanto, la paralización se sumó a unas cancelaciones registradas en el tren Roca debido a unos problemas eléctricos en la estación de Constitución. Por este motivo, hubo interrupciones en los ramales que se dirigen hacia La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza.

Transporte del AMBA: el boleto aumentó hasta 17 veces durante la gestión de Milei y superó la inflación

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanzan a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dirigido por el economista Hernán Letcher.

El reporte expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA superó con creces la inflación acumulada del período, que fue de un 303,5%. El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

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