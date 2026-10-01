1 de octubre de 2026 Inicio
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El Banco Central empezó octubre con compras y las reservas subieron más de u$s2.000 millones

Tras una magra acumulación en septiembre, la autoridad monetaria sumó u$s93 millones en el mercado de cambios, mientras que las reservas brutas rebotaron hasta los u$s48.289 millones.

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La entidad que preside Bausili continua con la racha compradora.

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La entidad que preside Bausili llevá acumulado poco más de u$s300 millones en el mes.
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A la par de las operaciones de la entidad central, las reservas internacionales brutas registraron un fuerte salto diario de u$s2.199 millones. El stock de divisas pasó de los u$s46.090 millones registrados en el cierre de septiembre a situarse en u$s48.289 millones al comienzo de octubre. Este repunte compensó la caída contable del día previo y estuvo impulsado principalmente por los movimientos habituales de cartera de las entidades bancarias de fin de mes, la normalización de factores financieros y la revaluación de activos.

Con la compra efectuada al inicio del mes, el Banco Central acumula un total de u$s14.661 millones adquiridos a lo largo de 2026. Cabe destacar que el saldo acumulado en septiembre representó uno de los niveles mensuales más bajos del año en materia de intervención cambiaria. Las cifras actuales se posicionan dentro de la banda trazada por la "fase 4" del programa monetario, la cual establece un objetivo de acumulación de reservas fijado entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones para este período.

La mirada del sector financiero se enfoca ahora en la evolución de la oferta de divisas para las próximas semanas de octubre. La agroexportación viene de registrar en septiembre el ingreso de u$s3.228 millones —un incremento del 17% respecto de agosto y el tercer mejor registro para ese mes en los últimos 25 años— según datos de CIARA-CEC. Hacia adelante, el mercado prevé una menor liquidación del campo previa a noviembre, al tiempo que se mantendrán presiones de demanda asociadas a la importación de energía, giros de utilidades, atesoramiento y coberturas cambiarias.

La entidad que preside Santiago Bausili lleva comprado en el año u$s14.661 millones.

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