"Los vamos a ir a buscar", Alejandra Monteoliva identificó a cuatro manifestantes que enfrentaron a la Policía

La ministra de Seguridad compartió la identidad de un grupo de hombres que participó de la protesta contra la reforma laboral. Ninguno fue registrado armando molotovs.

La Policía detuvo a 37 manifestantes durante la protesta contra la reforma laboral.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que identificó a cuatro manifestantes que participaron de la protesta contra la reforma laboral este miércoles y prometió: "Los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos".

El FAL sería administrado por la Comisión Nacional de Valores, bajo la órbita del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano.
Reforma laboral: cómo funciona el fondo para indemnizaciones que controlará el Gobierno

Según la funcionaria, "el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal" permitió identificar a Matías Enzo Roldan, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellan y Denis Alejandro Figueredo, como parte de aquellos que "quisieron desestabilizar el país" con la movilización afuera del Congreso.

Ninguno de ellos cuatro fue registrado como parte del grupo que armó y tiró bombas molotovs a la Policía que desplego el Protocolo Antipiquetes frente al Parlamento. En las capturas de TN que proporcionó la ministra en el video se los observa a los costados de las maderas utilizadas por ese otro grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2022012468294561976&partner=&hide_thread=false

El perfil de Facebook "Patricio Castellan" acredita vivir en Lomas de Zamora, haber estudiado Marketing en la UADE y estar soltero. Las últimas publicaciones que compartió en la red social son críticas con la reforma laboral y con el gobierno de Javier Milei. El equipo de Monteoliva usó su foto de perfil para el video.

"Matías Roldán", en la misma red social, restringió su perfil y solo quienes son sus "amigos" en ella pueden verlo completamente. En la foto de perfil aparece con una niña en brazos.

El creador digital "Federico Mazzagalli" se presenta como realizador audiovisual y, según el perfil en Facebook, pasó por varias universidades en la primera década de este siglo: tres facultades de la UBA y la Universidad de Palermo. Acumula 5.000 seguidores y sus últimas publicaciones son críticas con la reforma laboral por los artículos contra el financiamiento del cine.

Denis Alejandro Figueredo tiene 20 años y vive en Ciudad Evita, La Matanza. Según los registros oficiales, se dedica al rubro de la construcción. Fue grabado por una cámara de C5N mientras tiraba piedras a la Policía.

La Policía detuvo a 37 manifestantes en la protesta contra la reforma laboral

La jornada de protesta frente al Congreso, convocada en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, terminó con 37 personas detenidas y un fuerte operativo de seguridad en el perímetro del Palacio Legislativo. La mayoría de los arrestados quedó a disposición de la Justicia con imputaciones por resistencia a la autoridad y daños.

Según el parte oficial, los incidentes se desataron cuando un grupo reducido de personas, aislado del grueso de la movilización, comenzó a arrojar bombas molotov contra camiones hidrantes de la Policía. Las imágenes difundidas muestran cómo los artefactos impactaron sobre los vehículos en medio del despliegue de las fuerzas federales y de la Ciudad.

Llamativamente, quienes protagonizaron esos ataques no fueron detenidos en el lugar, pese a que contaron con varios minutos para actuar sin ser interceptados. Distintos manifestantes señalaron que esos individuos no formaban parte de las columnas sindicales ni de las organizaciones convocantes y deslizaron la sospecha de que podrían haber sido infiltrados con el objetivo de generar disturbios y habilitar una posterior represión.

Tras los enfrentamientos y la dispersión con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, se concretaron las detenciones.

