Romance inesperado: quién es la nueva pareja de Furia, la ex Gran Hermano

La exjugadora de Gran Hermano sorprendió en redes sociales al compartir una imagen que confirma que está en pareja.

Redes Sociales
  • Juliana “Furia” Scaglione confirmó en Instagram su nueva relación, mostrándose distendida y feliz, lejos de las polémicas que marcaron su paso por Gran Hermano.
  • Su pareja es Nicolás Rodríguez, futbolista de 32 años que juega en Excursionistas, con quien ya circulaban rumores de acercamiento.
  • El vínculo combina el perfil deportivo de él con la fuerte exposición mediática de ella, y recibió rápido respaldo de sus seguidores.
  • Esta etapa refleja un cambio en la ex participante del reality, que apuesta a una vida más equilibrada y enfocada en su bienestar personal.

Juliana “Furia” Scaglione, una de las personalidades más explosivas de la última edición de Gran Hermano, volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una noticia muy esperada por sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la entrenadora publicó una imagen que dejó en claro su presente amoroso y confirmó oficialmente su relación. Esta vez, lejos de las polémicas que la rodearon durante su paso por el reality, el foco estuvo puesto exclusivamente en su costado más íntimo, mostrándose distendida y feliz.

El hombre que la acompaña en esta nueva etapa es Nicolás Rodríguez, futbolista de 32 años que milita en Excursionistas. Si bien desde hacía semanas circulaban versiones sobre un acercamiento entre ambos, fue la propia Scaglione quien decidió poner fin a los rumores con su publicación. La pareja combina el perfil deportivo de él con la fuerte presencia mediática de ella, y rápidamente recibió el respaldo de sus fanáticos.

Este anuncio marca un momento distinto en la vida de “Furia”, quien atravesó meses de alta exposición y controversias públicas. Ahora, todo indica que apuesta a una etapa más equilibrada y enfocada en su bienestar personal. Al hacer pública la relación, dejó en evidencia que prioriza su tranquilidad y su vida afectiva, dando vuelta la página respecto al torbellino mediático que la acompañó tras su salida del programa.

Cómo es el nuevo romance que tiene Furia Scaglione

La relación entre Juliana “Furia” Scaglione y Nicolás Rodríguez se transformó en uno de los temas más comentados del espectáculo y representa un cambio notable en la imagen pública de la ex Gran Hermano. Lejos del ruido televisivo y las polémicas que la acompañaron tras el reality, la historia comenzó con bajo perfil y hoy la muestra más calma, concentrada en su vida personal. Quienes la siguen desde hace tiempo destacan que esta etapa la encuentra más equilibrada y disfrutando de una rutina sin conflictos mediáticos.

Furia Scaglione y su novio Nicolás Rodríguez

Rodríguez, de 32 años, forma parte del ascenso argentino y actualmente integra el plantel de Excursionistas. Según trascendió, el punto de conexión entre ambos fue su afinidad por el entrenamiento y el estilo de vida saludable, algo que comparten con entusiasmo. A pesar de pertenecer a universos muy distintos —él desde el ámbito deportivo y ella desde la exposición masiva—, lograron ensamblar sus tiempos y costumbres, alternando prácticas físicas con momentos de descanso que ahora comparten con naturalidad en redes.

Para Scaglione, este vínculo también implica una toma de posición frente a su público. Al apostar por alguien por fuera del circuito del espectáculo, parece buscar una etapa más genuina y menos atravesada por la fama. Sin abandonar su personalidad intensa y frontal, este nuevo romance sugiere un presente donde la estabilidad y el afecto ocupan un lugar central en su vida.

