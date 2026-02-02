Polémica en los Grammy: China calificó de "maniobra política" el premio otorgado al Dalái Lama Pekín rechazó el reconocimiento al líder espiritual tibetano en la categoría de Mejor Audiolibro y reiteró que no se trata de una figura religiosa, sino de un actor político separatista. Por + Seguir en







Polémica en los Grammy: China calificó de "maniobra política" el premio otorgado al Dalái Lama

El gobierno de China expresó este lunes su rechazo al premio Grammy concedido al Dalái Lama y sostuvo que la distinción forma parte de una operación política en su contra. La crítica surgió luego de que la Academia de Grabación de Estados Unidos premiara al líder tibetano en la categoría de Mejor Audiolibro.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, afirmó que China se opone “firmemente” al uso de premios culturales como herramientas de presión política. En ese marco, volvió a definir al Dalái Lama como un “exiliado político” involucrado en actividades separatistas, y no como una autoridad exclusivamente religiosa.

image El galardón fue otorgado por la obra Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama. Desde la India, donde reside desde su exilio, Tenzin Gyatso agradeció el reconocimiento y señaló que lo interpreta como un llamado a asumir una responsabilidad colectiva basada en la compasión y el cuidado del planeta.

El premio reavivó la visibilidad internacional del Dalái Lama, ganador del Nobel de la Paz en 1989, una figura que tuvo fuerte presencia en la cultura popular durante la década de 1990. China, en tanto, reiteró que la cuestión tibetana es un asunto interno y rechazó cualquier tipo de intervención extranjera.

Dalai Lama agradeció el Grammy al mejor audiolibro Tras la entrega del premio, Dalai Lama realizó una publicación en su cuenta oficial de X en la que manifestó que recibió el premio con gratitud y humildad. "No lo considero algo personal, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida", expresó.

"Creo firmemente que la paz, la compasión, el cuidado del medio ambiente y la comprensión de la unidad de la humanidad son esenciales para el bienestar colectivo de los ocho mil millones de seres humanos. Agradezco que este Grammy pueda ayudar a difundir estos mensajes más ampliamente", agregó el líder espiritual del budismo. image