Habló Nicol, la mujer trans detenida por el crimen de Pérez Algaba: "Fue una pesadilla"

"No entendía por qué me llevaban. No sabía de qué valija estaban hablando. Fue una pesadilla. Fue un mal momento para mí y mi familia. Estoy tranquila desde el primer momento", enfatizó Chamorro en diálogo con Argenzuela , por C5N . La mujer había sido detenida tras ser señalada como la supuesta dueña de la valija en la que se encontraron los restos de Pérez Algaba.

En tanto, precisó cuánto tiempo permaneció en prisión y cómo transcurrieron sus días: "Estuve 22 días detenida. En el penal estuve muy contenida. Tengo problemas de salud. Mis compañeras me apoyaban en todo. No me puedo quejar. Mis abogados son más que eso, son parte mía. Dejé todo en mano de Dios. Sabía que la justicia divina en algún momento iba a llegar. Mi papá me crió para bien, no para mal".

Chamorro, además, se refirió a sus familiares que habían asegurado que ella estuvo vinculada con el asesinato y cargó, con énfasis, contra Contreras: "Para mí no es mi hermano. Yo le hice una denuncia porque me amenazó y me insultó. Yo no lo jodía. Hacía dos años y cuatro meses que no lo veía".

Por último, hizo alusión a su presente, tras haber sido liberada. "Desde que falleció mi papá que vivo en situación de calle. Vivir en la calle es jodido. Tengo 35 años y quiero llegar a vieja y decir 'tengo algo mío'. Nunca tuve trabajo, aunque estuve en un comedor. Me cansé de sufrir, quiero ser feliz", manifestó.

Cómo fue el crimen de Fernando Pérez Algaba y quiénes son los detenidos

Un cadáver descuartizado fue hallado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. Dos chicos jugaban a la pelota junto al arroyo del Rey cuando se toparon con una valija con dos brazos y dos piernas. A través de las huellas, se supo que corresponden a Fernando Pérez Algaba, de 39 años, empresario e influencer del mundo de las finanzas que residía en Barcelona.

El empresario había llegado al país proveniente de España y alquiló el 13 de julio último, a través de redes sociales, un departamento en la calle Olazábal, en Ituzaingó.

Pérez Algaba tenía previsto regresar a Barcelona, pero no lo hizo. Tampoco se comunicó con la propietaria del inmueble donde se alojaba. A partir de un pedido de búsqueda de paradero, el fiscal Roberto Tabolaro, de Ituzaingó, dispuso allanar la vivienda no encontraron ni el teléfono ni la billetera del influencer. También faltaba su perro de raza.

Los peritos se mostraron sorprendidos por los cortes con los que se descuartizó el cuerpo. Los restos fueron identificados por las huellas, sumadas a los tatuajes y la denuncia por su desaparición en Ituzaingó.

En el marco de la causa están detenidos Nahuel Vargas, Maximiliano Pilepich, Horacio Córdoba, Luis Contreras, Blanca Cristaldo, Matías Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y la gestora Flavia Lorena Bomrad.