Se dio a conocer el video subido de tono de una participante de Gran Hermano

La jugadora que continúa en el reality, pero ahora se hizo viral por el recorte de una filmación en una entrevista en tono sugerente desconocido hasta el momento.

Una de las participantes más destacadas de la casa de Gran Hermano es Luana Fernández, en el foco de diferentes problemas. La gente ya la adoptó como una de sus favoritas y, en medio del furor, las redes sociales revivieron un video suyo en Elo Podcast que rápidamente se hizo viral.

En las imágenes, grabadas años antes, la joven está en el podcast conducido por Elías Kier Joffe, y se hizo viral en su momento por la charla subida de tono. Pero ahora volvió a las redes y la vincularon con la jugadora.

En el video se puede ver a Luana con un look diferente al que tiene actualmente, con un chupetín en la boca. El intercambio entre ambos genera incomodidad para el resto del público y muchos usuarios de X comentaron que les cuesta terminar de verlo.

“Bueno, escúchame, ¿y esa voz tan linda que tenés? ¿Es verdad que sos locutora?” , le preguntó Elo. “No, no me preguntes eso”, respondió ella. Rápidamente, comenzó un coqueteo que continuó con un constante: “Mirá qué pícara que sos” , de parte del conductor.

La jugadora es querida por la gente, pero la señalan por sus romances dentro de la casa y sus acercamientos con los varones de la casa. De hecho, una usuaria opinó: “No puede estar sin un hombre y me da pena porque podría dar mucho más que solo eso”.

Se filtró la participante sorpresa que ingresará a Gran Hermano, ¿de quién se trata?

La casa de Gran Hermano atraviesa horas de mucha expectativa ante los posibles cambios que podrían modificar el desarrollo del juego. Entre versiones sobre un nuevo repechaje y el ingreso de participantes externos, el reality volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde comenzaron a circular distintos nombres vinculados a la próxima etapa del programa.

Uno de los rumores que más repercusión generó surgió desde la cuenta Mundo Famosos, que aseguró que la nueva participante en ingresar sería Nenu López. La influencer ganó notoriedad por sus apariciones en programas de entretenimiento y también por su relación con Martín Salwe. Además, desarrolló presencia en el ambiente artístico tras su paso por formatos televisivos como Bailando y Cantando.

La versión tomó todavía más fuerza luego de que Ángel de Brito replicara la información en sus redes sociales, alimentando las especulaciones sobre una posible filtración vinculada al canal. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el ingreso, por lo que la expectativa continúa mientras el programa define sus próximos movimientos dentro de la competencia.