Video: un joven se cayó de un semáforo durante los festejos de la Selección argentina en Mar del Plata El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Luro e Hipólito Yrigoyen. El herido es un hombre de 20 años que fue trasladado de inmediato y se encuentra internado. Por Agregar C5N en









El joven fue trasladado al hospital y resultó herido.

Por los festejos por la clasificación a la final en el Mundial 2026 tras la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra un joven se subió a un semáforo que terminó desplomándose esquina de la avenida Luro e Hipólito Yrigoyen.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 durante uno de los puntos que suele ser sede de las celebraciones mundialista. El herido es un joven de 20 años que rápidamente fue asistido por los testigos y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital, según el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según se puede ver con los videos de seguridad, varias personas se treparon a la estructura que terminó cediendo desde su base y quedó tendida sobre la calle Yrigoyen con cientos de personas que se encontraban en los alrededores. Hasta el momento no se precisaron oficialmente las causas del desprendimiento, según informó el medio marplatense Mi8.

El momento en el que se cae el semáforo en Mar del Plata por el peso del joven que se subió a festejar. Dos heridos, uno de ellos grave. pic.twitter.com/8TN1xN2KTh — Luis Gasulla (@LuisGasulla) July 16, 2026 Tras constatar que se encontraba consciente, dispuso su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para una evaluación más detallada.

Las personas que se encontraban en el lugar organizaron un cordón humano para despejar la zona y permitir que los profesionales médicos atendieran al herido. El personal que intervino también desplazó el semáforo hasta la vereda y ordenó el tránsito en el sector para mantener libre el paso de las ambulancias.