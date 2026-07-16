16 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Video: un joven se cayó de un semáforo durante los festejos de la Selección argentina en Mar del Plata

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Luro e Hipólito Yrigoyen. El herido es un hombre de 20 años que fue trasladado de inmediato y se encuentra internado.

Por
El joven fue trasladado al hospital y resultó herido.

El joven fue trasladado al hospital y resultó herido.

El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta estrella de su historia.
Te puede interesar:

La definición para el infarto que anticipa la IA de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 20 durante uno de los puntos que suele ser sede de las celebraciones mundialista. El herido es un joven de 20 años que rápidamente fue asistido por los testigos y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital, según el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según se puede ver con los videos de seguridad, varias personas se treparon a la estructura que terminó cediendo desde su base y quedó tendida sobre la calle Yrigoyen con cientos de personas que se encontraban en los alrededores. Hasta el momento no se precisaron oficialmente las causas del desprendimiento, según informó el medio marplatense Mi8.

Tras constatar que se encontraba consciente, dispuso su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para una evaluación más detallada.

Las personas que se encontraban en el lugar organizaron un cordón humano para despejar la zona y permitir que los profesionales médicos atendieran al herido. El personal que intervino también desplazó el semáforo hasta la vereda y ordenó el tránsito en el sector para mantener libre el paso de las ambulancias.

Cuándo jugará la Selección la final del Mundial 2026

Luego de haber superado por 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del 2026, la Selección argentina jugará la final ante España el próximo domingo 19 de junio en Nueva Jersey a las 16.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Selección, sin descanso.

La Selección se enfoca en la final: entrena en Atlanta y viaja a New Jersey

En redes sociales relacionaron los números de los jugadores con la fecha de la final. 

El 19, el 7 y el 4: la increíble señal mística en los cambios que hizo Scaloni

La sanción que podría recibir Argentina.

Qué sanción podría recibir la Selección argentina por la bandera de Malvinas: los antecedentes en el fútbol mundial

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

El mundo se rinde a los pies de Lionel Messi y la Selección tras la clasificación

El masajista, Dady DAndrea, encontró la botella y se lo mostró a los jugadores.

Se filtró la charla entre Messi, Nico González y Senesi tras encontrar el machete inglés

Argentina vs. España: los antecedentes de una final que promete ser histórica

Los picantes antecedentes entre Argentina y España de cara a la gran final del Mundial

Rating Cero

Liam Gallagher se pronunció ante la victoria.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El festejo de Tini por la segunda final de De Paul en un Mundial: "Vamos Argentina"

La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo antes del partido con Inglaterra: "Será un gran día y..."

Valentina Cervantes vivió la histórica semifinal en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium. 

Valentina Cervantes a puro festejo: así celebró el golazo de Enzo y el pase de Argentina a la final

La esposa del 10 festejó la victoria de Argentina.

Video: el llanto de Antonela Roccuzzo por la remontada de Argentina frente a Inglaterra

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

últimas noticias

El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

El dólar abre la jornada cerca de $1.500

Hace 48 minutos
Boca jugará este jueves desde las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

El Boca de Arruabarrena hace su presentación en Copa Argentina ante Sarmiento

Hace 53 minutos
Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi tras la histórica victoria.

"Buen díaaaa!!": De Paul compartió una foto con Messi en la habitación tras la histórica victoria ante Inglaterra

Hace 58 minutos
Las Malvinas las vamos a recuperar por la vía diplomática, subrayó Milei.

Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y reiteró: "Un partido es un partido"

Hace 1 hora
El desafiante mensaje del gobierno británico: La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son

El desafiante mensaje del gobierno británico: "La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son"

Hace 1 hora