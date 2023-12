Habló el tío del colectivero asesinado en Rosario: "Estaba donde no tenía que estar"

D avid, tío de César Roldán, el colectivero brutalmente asesinado este sábado en Rosario , lamentó la pérdida de su sobrino y aseguró que "estaba donde no tenía que estar" , ya que había cambiado su franco para poder llevar a su hijo a un partido de fútbol. "Queremos que se esclarezca el hecho y se haga justicia", expresó.

Los agresores no fueron identificados y dispararon al menos unas siete veces desde la calle contra el vehículo. Todos los proyectiles fueron dirigidos al parabrisas del lado izquierdo del colectivo, en dirección al chofer. A pesar de los esfuerzos de los médicos por reanimarlo, el hombre murió en el lugar.

"Destruyeron una familia, César era un laburante, una excelente persona que no tenía problemas con nadie, era muy querido por la gente del barrio y sus compañeros", sostuvo su tío, en diálogo con C5N. "Tenía franco pero cambió el día para llevar a su hijo a jugar al fútbol. Estuvo donde no tenía que estar", aseguró.

chofer-colectivo-homicido-cesar-roldan rosario César Roldán fue brutalmente asesinado en una emboscada a bordo del colectivo que manejaba en Rosario.

Sobre las versiones que hablaban de un vínculo con las mafias dedicadas al narcotráfico en la ciudad, David manifestó: "Él no tiene nada que ver. Varios medios de Rosario dijeron cosas que no tenían nada que ver, lo ensuciaron. Nos cayó muy mal, nos dio mucha bronca e impotencia".

El hombre confirmó que "dejaron una nota amenazante", pero aclaró que "no era para César". "No nos dijeron nada más para no entorpecer la investigación", añadió.

"Queremos que se esclarezca el hecho y se haga justicia por César. Un buen padre, amigo. Estamos destruidos", concluyó David.

Rosario: tras el crimen del colectivero, asesinan a un hombre de 13 disparos

Rosario - hombre asesinado de 13 disparos en barrio La Bajada Google Street View

Un hombre fue asesinado de 13 disparos en la ciudad de Rosario este sábado alrededor de las 19, apenas tres horas después de que un colectivero de la línea 116 muriera al recibir cinco balazos mientras realizaba su recorrido por la zona oeste de esa ciudad.

La víctima fue identificada como Elías Gabriel Merlo, de 30 años, quien se encontraba en su casa de la calle Garibaldi 285 en el barrio La Bajada, al sureste de Rosario. Fuentes policiales informaron a Télam que recibió al menos 13 disparos en la zona del tórax y en la cabeza.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Segunda Circunscripción, Ademar Bianchini, quien ordenó realizar las pericias al Gabinete Criminalístico. Aún no se determinó cómo fue la secuencia del tiroteo.

Los investigadores creen que Merlo fue atacado con al menos 16 disparos de un arma calibre 9 milímetros, ya que en el lugar se secuestraron 12 vainas servidas, un plomo desnudo deformado y tres plomos encamisados deformados de ese calibre.

Fuentes judiciales señalaron que las pericias se realizaron en el lugar a pesar de la resistencia de los familiares y amigos de la víctima, quienes se negaron a aportar información y entorpecieron la tarea de los investigadores.