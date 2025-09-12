IR A
El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

La exparticipante de Gran Hermano pidió por el padre de sus gemelas, quien se encuentra internado en el Hospital de Moreno, con pronóstico reservado, tras sufrir un grave accidente con su moto.

Daniela y Thiago son padres de gemelas.

Daniela "Pestañela" Celis, la exparticipante de Gran Hermano y expareja de Thiago Medina, quien se encuentra internado en el Hospital de Moreno, con pronóstico reservado, tras sufrir un grave accidente con su moto, brindó novedades sobre el accidente en medio un pedido desgarrador: "No sé, lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración entre todos", expresó.

En un audio que fue difundido en LAM, se puede escuchar a Pestañela conmovida por el accidente de Thiago, y con la voz entrecortada desde el Hospital de Moreno, donde su expareja fue intervenido quirúrgicamente tras el siniestro vial.

Además, la madre de las gemelas del joven accidentado escribió en su cuenta de Instagram: "Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Sólo pido luz y amor, les daré prontas noticias", comenzó.

Y agregó: "Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo", intentando llevar tranquilidad a sus seguidores en medio de la incertidumbre.

Qué le pasó a Thiago Medina en Moreno

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, sufrió un accidente en moto y está internado en el Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno con pronóstico reservado.

El joven de 22 años ingresó con importantes heridas producto de un siniestro vial, en la Ruta Nacional 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Según trascendió, su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, lo que generó una profunda preocupación entre sus familiares, allegados y seguidores.

