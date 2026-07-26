Habló el hijo de la mujer investigada por la muerte de una beba en Villa Gesell: "A mi también me quiso matar"

Lucas Ruiz, hijo biológico de Lucía Sosa, habló con C5N y aseguró que su madre “hizo mucho daño” y que también fue víctima de violencia durante su infancia.

El desgarrador testimonio del hijo de la mujer investigada por la muerte de una beba en Villa Gesell: "A mi también me quiso matar"

Lucas Ruiz es el hijo biológico de Lucía Sosa , la mujer de 44 años que es investigada por la muerte de una beba de dos años en Villa Gesell. La menor ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia y el caso volvió a poner bajo la lupa los antecedentes judiciales de la mujer, quien años atrás fue investigada junto a su pareja por el fallecimiento de otras dos hijas, de 11 y 5 meses. Ambos fueron sometidos a juicio en 2016 y finalmente resultaron absueltos.

En medio de la investigación actual, Lucas decidió hablar públicamente y brindó un desgarrador testimonio a C5N , acompañado por su abogada. El joven fue separado de su familia biológica cuando era muy pequeño, luego de que se detectara un contexto de violencia en el hogar.

“Elegí hablar porque busco justicia por mí y por mis hermanos. Es una mujer que nos hizo mucho daño, nos lastimó mucho a todos nosotros, nos hizo pasar años muy dolorosos. Pese a las quejas nunca tuvimos una respuesta”, afirmó.

Lucas aseguró que no tiene dudas sobre la responsabilidad de su madre biológica en la muerte de sus hermanas. “No tengo ninguna duda que mi madre biológica es la responsable del asesinato de mis tres hermanas. Tenemos todas las pruebas. Ella es la que nos ha dañado. Estaba todo planificado de la misma manera. El orden de los fallecimientos se da de la misma manera. Ella es la que los lleva al hospital”, sostuvo.

El joven también relató que, cuando tenía apenas 21 días de vida, fue internado por un grave cuadro respiratorio . “Yo fui uno de los intentos. A los 21 días de nacido fui uno de los intentos de Lucía. Ingresé al hospital con un paro respiratorio por un intento de Lucía” , expresó.

En ese sentido, agregó: “A una de mis hermanas también la quisieron ahogar. Lucía la intentó asesinar y no pudo. Siempre era tapándonos la boca, cortándonos la respiración, ahogándonos. Yo lo viví y fui parte de uno de los intentos. Con 21 días entré con un cuadro de asfixia al hospital materno de Mar del Plata”.

Según relató, tras su internación fue separado de su familia biológica y quedó bajo la guarda de Elizabeth, integrante de Hogares de Belén. “Gracias a mi madre y a la jefa de Hogares de Belén de Mar del Plata hoy puedo poner en palabras todo esto”, afirmó.

Sin embargo, Lucas contó que durante su infancia tuvo que mantener contacto con su familia biológica y que esos encuentros fueron una fuente constante de temor. “Tenía que ir a esa casa 2 o 3 veces por semana y ver a esas personas que me generaron siempre miedo y quise tenerlos siempre lejos. Ellos prohibían decirle mamá a quien hoy es mi mamá de verdad. Si decía eso me pegaban”, recordó.

El joven también relató un episodio ocurrido cuando tenía tres años: “Cuando cumplí tres años a mí me obligan a ir a esa casa donde era todo muy oscuro, yo la pasaba muy mal, tenía mucho miedo. Ese día dieron una paliza en un grado muy feo. Me tironearon de las orejas y me la lastimaron. Recuerdo que ese día volví a mi casa con mucho miedo. No quería volver nunca más”.

En su relato, Lucas cuestionó además el accionar de los organismos que debían intervenir en su situación. “Nunca me sentí escuchado por los asistentes sociales. El juzgado me hacía las mismas 5 preguntas durante 10 años para ver si yo quería volver con mi familia biológica, yo le decía que no pero no pasaba nada”, sostuvo.

Tras conocer la noticia de la muerte de la beba en Villa Gesell, Lucas decidió volver a hablar para pedir que la Justicia avance contra su madre biológica. “Cuando me enteré de la noticia me comuniqué con mi abogada para poner en voz todo lo que quiero decir. Quiero buscar justicia y que esta persona esté presa. Yo no la quiero ver libre. Es una persona que no está apta para tener un hijo. Si no lo frenan ahora va a volver a pasar”, advirtió.

También apuntó contra Javier Picard, quien fue pareja de Lucía Sosa y padre biológico de sus hijos. “El que pegaba más fuerte era Javier pero la que ponía en plan era Lucía. Ella marcaba las cosas y era la que se hacía la pobrecita yendo al hospital a buscar ayuda cuando era ella la que había planificado la muerte de mis hermanos”, afirmó.

Por último, Lucas acusó a su madre biológica de haberse presentado siempre como víctima y cuestionó las denuncias que, según su relato, realizó contra la mujer que lo crió. “Se victimizó siempre. Cuando pedíamos justicia denunció a mi mamá que siempre hizo las cosas bien e incluso le tenía compasión”, concluyó.

Qué se sabe sobre la muerte de la beba en Villa Gesell

La beba fue llevada de urgencia al hospital local, donde los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos, pero no pudieron salvarle la vida. Según declaró la madre, de 44 años, la niña habría sufrido una broncoaspiración mientras tomaba una mamadera.

Luego de constatarse el fallecimiento, desde el centro de salud dieron aviso a la Policía y se abrió una investigación para determinar las causas de la muerte. La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pinamar.

Ahora, los peritajes forenses serán claves para establecer qué provocó el cuadro respiratorio que terminó con la vida de la menor y determinar si existió alguna circunstancia o conducta que pudiera haber contribuido a su muerte.