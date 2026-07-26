Incendios en España: Pedro Sánchez reconoció que todavía "quedan horas complejas" Las llamas afectaron a 77 mil hectáreas en las ciudades de Madrid, Ávila y Toledo, aunque la Unidad Militar de Emergencias explicó que parte de los focos están "consolidados". El mandatario señaló que se abocarán a "recuperar el daño físico, pero también el daño emocional”. Por su parte, el rey Felipe VI destacó la "coordinación ejemplar" de autoridades y ciudadanos. Por Agregar C5N en









Pedro Sánchez planteó la necesidad de construir un "gran pacto de Estado frente a las emergencias climáticas”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, visitó este domingo una de las zonas afectadas por los incendios forestales, que ya consumieron 77 mil hectáreas y provocaron la evacuación de 120 mil personas en las ciudades de Madrid, Ávila y Toledo. El mandatario reconoció que “quedan horas complejas”, pero ha destacado una evolución “positiva” en el control de los focos ígneos.

Por su parte, el rey Felipe VI destacó la "coordinación ejemplar" de autoridades y ciudadanos: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo". “Queremos reconocer el trabajo de la UME, de Protección Civil y de todos los hombres y mujeres desplegados, que son miles. Están realizando una labor que hay que valorar y cuya coordinación está siendo ejemplar”, sostuvo al visitar uno de los centros de evacuación en Madrid.

Desde la ciudad de Ávila, el mandatario español puso en valor que, pese a la magnitud de los incendios, hasta el momento no hubo víctimas fatales. “Este incendio se ha producido por una imprudencia”, denunció, previo a agregar: “La Junta de Castilla y León se va a personar como acusación contra quien ha provocado este incendio, y de cara al futuro, lógicamente, vamos a pedir la declaración de zona gravemente afectada”.

Debemos alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. No solo por nuestra seguridad, también por deber moral.



Este mismo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las… pic.twitter.com/7opRYIqUyT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 26, 2026 A su vez, planteó la necesidad de “de un gran pacto de Estado frente a las emergencias climáticas” y adelantó que el martes el Consejo de Ministros aprobará el decreto para declarar como zonas gravemente afectadas los territorios afectados.

El Felipe VI: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo" El rey visitó este domingo un polideportivo madrileño, donde cientos de evacuados son asistidos por personal social y médico. Desde allí, trasladó “cariño, apoyo y comprensión” a todas las personas evacuadas que abandonaron sus casas. “Lo han pasado muy mal, algunos llevan cuatro días fuera de sus casas, han perdido muchos bienes y hemos perdido un patrimonio natural incalculable”,lamentó.

En este marco, subrayó que “el logro principal es preservar la vida humana y garantizar la seguridad; después, proteger las poblaciones y minimizar los daños causados por el incendio”. De la visita del rey también formaron parte la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el jefe de la UME, el general Francisco Javier Ramos, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.