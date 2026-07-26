26 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en España: Pedro Sánchez reconoció que todavía "quedan horas complejas"

Las llamas afectaron a 77 mil hectáreas en las ciudades de Madrid, Ávila y Toledo, aunque la Unidad Militar de Emergencias explicó que parte de los focos están "consolidados". El mandatario señaló que se abocarán a "recuperar el daño físico, pero también el daño emocional”. Por su parte, el rey Felipe VI destacó la "coordinación ejemplar" de autoridades y ciudadanos.

Por
Pedro Sánchez planteó la necesidad de construir un gran pacto de Estado frente a las emergencias climáticas”.

Pedro Sánchez planteó la necesidad de construir un "gran pacto de Estado frente a las emergencias climáticas”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, visitó este domingo una de las zonas afectadas por los incendios forestales, que ya consumieron 77 mil hectáreas y provocaron la evacuación de 120 mil personas en las ciudades de Madrid, Ávila y Toledo. El mandatario reconoció que “quedan horas complejas”, pero ha destacado una evolución “positiva” en el control de los focos ígneos.

Gastón Edul y Nati Jota. 
Te puede interesar:

El emotivo mensaje de Nati Jota para Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año 6: "Lo diste todo"

Por su parte, el rey Felipe VI destacó la "coordinación ejemplar" de autoridades y ciudadanos: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo". “Queremos reconocer el trabajo de la UME, de Protección Civil y de todos los hombres y mujeres desplegados, que son miles. Están realizando una labor que hay que valorar y cuya coordinación está siendo ejemplar”, sostuvo al visitar uno de los centros de evacuación en Madrid.

Desde la ciudad de Ávila, el mandatario español puso en valor que, pese a la magnitud de los incendios, hasta el momento no hubo víctimas fatales. “Este incendio se ha producido por una imprudencia”, denunció, previo a agregar: “La Junta de Castilla y León se va a personar como acusación contra quien ha provocado este incendio, y de cara al futuro, lógicamente, vamos a pedir la declaración de zona gravemente afectada”.

A su vez, planteó la necesidad de “de un gran pacto de Estado frente a las emergencias climáticas” y adelantó que el martes el Consejo de Ministros aprobará el decreto para declarar como zonas gravemente afectadas los territorios afectados.

El Felipe VI: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

El rey visitó este domingo un polideportivo madrileño, donde cientos de evacuados son asistidos por personal social y médico. Desde allí, trasladó “cariño, apoyo y comprensión” a todas las personas evacuadas que abandonaron sus casas. “Lo han pasado muy mal, algunos llevan cuatro días fuera de sus casas, han perdido muchos bienes y hemos perdido un patrimonio natural incalculable”,lamentó.

En este marco, subrayó que “el logro principal es preservar la vida humana y garantizar la seguridad; después, proteger las poblaciones y minimizar los daños causados por el incendio”.

De la visita del rey también formaron parte la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el jefe de la UME, el general Francisco Javier Ramos, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Edul le pidió al capitán de la Selección que siga vistiendo la camiseta albiceleste.

El contundente mensaje de Gastón Edul tras perder ante Edu Aguirre en La velada del año

Los incendios en la zona de Ávila, España.

Alerta máxima por los incendios en España: hay casi 100.000 evacuados y más de 25.000 hectáreas arrasadas

El primer combate arrancará a las el primer combate arrancará a las 19:45 de Argentina. 
play

La Velada del Año 6: dónde y cómo ver todas las peleas desde Argentina

Aguatón es una localidad española que no supera los 20 habitantes y busca quienes quieran emigrar. 

Esta localidad de España no supera los 20 habitantes y busca a quienes quieran emigrar

El fuego avanza sin control en gran parte de Europa

Los incendios forestales avanzan sin control en España y Francia: miles de evacuados y estado de emergencia

Todo mal con Rosalía.

Irreversible decisión contra Rosalía: perjudica sus presentaciones en Argentina

Rating Cero

La Casa del Teatro esta ubicada en Av. Santa Fe 1243 y alberga a muchos actores.

La Casa del Teatro, el hogar de los actores que el escenario dejó atrás

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

Cómo está actualmente la Rosalía Argentina

Así está actualmente la "Rosalía argentina", la bailarina que conquistó las redes por bailar "en contramano"

Gastón Edul y Nati Jota. 

El emotivo mensaje de Nati Jota para Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año 6: "Lo diste todo"

La nueva placa de Gran Hermano: uno de ellos abandona la casa el lunes.

Quién abandona la casa de Gran Hermano este lunes según las encuestas

Juli Poggio la paso mal e hizo su descargo.

Escándalo en un viaje: una influencer discutió con un chofer de una aplicación y todo terminó de la peor manera

últimas noticias

Ordenaron la captura del sospechoso del atropellamiento masivo en Berlín durante el Día del Orgullo

Ordenaron la captura del sospechoso del atropellamiento masivo en Berlín durante el Día del Orgullo

Hace 25 minutos
Milei busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central. 

"Fin de la estafa": Milei explicó los principales puntos de la reforma del Banco Central

Hace 38 minutos
Boca debuta en el Clausura.

Tras los triunfos coperos, el Boca del Vasco Arruabarrena debuta en el Clausura

Hace 39 minutos
La F1 vuelve al circuito de Sepang tras varios años de ausencia.

La Fórmula 1 anunció que Malasia albergará el GP de Bahréin: cuándo se corre

Hace 46 minutos
Pedro Sánchez planteó la necesidad de construir un gran pacto de Estado frente a las emergencias climáticas”.

Incendios en España: Pedro Sánchez reconoció que todavía "quedan horas complejas"

Hace 1 hora