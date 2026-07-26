Mundial de hockey 2026: Nicolás Keenan, entre el amor por Argentina y su tierra adoptiva

La nueva edición de la Copa del Mundo de la FIH será en Bélgica y Países Bajos. Será un torneo muy especial ya que el jugador de Los Leones está comprometido con Rob Jetten, el Primer Ministro del país neerlandés, donde también juega.

Del 15 al 30 de agosto se llevará adelante una nueva edición del Mundial de Hockey de forma conjunta en Países Bajos y Bélgica. Participarán 32 seleccionados, 16 femeninos y 16 masculinos, con sede compartida. En el seleccionado masculino se encuentra un nombre que comenzó a resonar hace varios meses del otro lado del océano.

Nicolás Keenan no solo sobresale en el plano internacional por ser uno de los integrantes de Los Leones, sino que también por el hecho de estar comprometido con Rob Jetten, el flamante Primer Ministro de Países Bajos. En un mundo donde el deporte masculino (y en menor medida el femenino) es prácticamente reglado por la heterosexualidad, el romance del jugador de Los Leones rompió con todos los moldes.

Nicolás y Rob se conocieron en La Haya en 2017, cuando el integrante de Los Leones emigró a Países Bajos para dedicarse de forma profesional al hockey. Cabe destacar que este país europeo suele recibir jugadores argentinos que deciden salir del país para impulsar su carrera deportiva.

Según contó el argentino, comenzaron a cruzarse haciendo las compras dado que en el país estaban atravesando una profunda crisis política, por lo que había decidido mudarse al mismo barrio en el que vivía él. "Yo no sabía quién era. Me buscó él porque yo tenía la camiseta del club. Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", relató entre risas en diálogo con C5N.

El artillero argentino se desempeña en la Hoofdklasse de Holanda como representante del HC Klein Zwitserland y, a medida que el vínculo avanzaba, fue embebiéndose, de a poco, en la cuestión de estar enamorado de una de las personalidades políticas con más relevancia en el país en el que había elegido vivir, con todo lo que ello implica.

Keenan y Jetten están comprometidos. Instagram

Keenan ocupará por primera vez en la historia del país el rol de Primer Caballero, mientras Jetten lidere un gobierno de coalición en minoría formado tras las elecciones celebradas en octubre del 2025, en las que su partido centrista y proeuropeo D66 logró una estrecha victoria y negoció un acuerdo con aliados de centro-derecha para formar el Ejecutivo.

Un Mundial muy especial: ser local lejos de su país natal

Ya comprometidos e integrado con su familia política, Keenan palpitó lo que se vendrá en la cancha: "Es muy especial para mí, lógicamente, porque vamos jugar el Mundial en mi segunda casa, donde me estuve formando durante muchísimos años y la verdad es que me pone muy contento que la sede sea Ámsterdam".

"Creo que llegamos con una versión hockistica muy buena, espero que podamos pasar muchas barreras que los ultimos años nos costaron". "Creo que llegamos con una versión hockistica muy buena, espero que podamos pasar muchas barreras que los ultimos años nos costaron".

Con una cultura completamente diferente, el mediocampista del equipo de Matías Rey advirtió que no hubo apuestas ni chicanas: "No hubo apuestas, pero están todos contentos. Estoy repartiendo remeras de Argentina para que cuando vengan a la cancha la tengan todos puesta".

Jetten se puso la camiseta argentina en los Juegos Olímpicos para alentar a Nico.

Claro, la familia de Rob se convirtió en su familia ya que van casi 10 años viviendo allá y que, en pocos meses, ya será oficialmente parte de la tropa naranja. De esta manera, les abre la puerta a que dividan sus partidos entre la Naranja y la Albiceleste. Suena a invitación, pero él dejó claras sus intenciones: "No los obligo, pero un poco sí, ja".

La expectativa de Los Leones para el Mundial

Keenan llega algo tocado a la cita internacional ya que está recuperándose de una lesión por la cual se perdió la última ventana de la FIH Pro League de Europa. "Estoy de a poco volviendo al ruedo, tengo tres semanas así que creo que estaré bien", contó en la presentación del Mundial que se realizó en la Embajada de Bélgica.

En tanto, uno de los referentes del equipo contó: "Estamos muy juntos, hace un año que trabajamos con Los Leones más jóvenes que se sumaron a un equipo consolidado que tiene ganas de mucho. Creo que llegamos con una versión hockistica muy buena, espero que podamos pasar muchas barreras que los ultimos años nos costaron".

Keenan y un Mundial más que especial para él.

Mundial de hockey 2026: grupo de Las Leonas y Los Leones

El seleccionado femenino ingresó al torneo tras asegurar la plaza por el segundo puesto en la FIH Pro League 2024-25, por lo que fue designado como cabeza de serie y lidera el Grupo B, con sus partidos a jugarse en Bélgica. Su par masculino clasificó a la cita mundialista gracias a ganar la Copa Panamericana.

Grupos Mundial 2026 - Rama Femenina

Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón.

Grupo B: Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia.

Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda.

Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica.

Grupos Mundial 2026 - Rama Masculina