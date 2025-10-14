Habló la hermana de una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba: "Hacía tres años que Luna pedía que alguien la proteja de este monstruo" Laura reveló el calvario de miedo y hostigamiento que Luna Giardina enfrentó durante años por parte de Pablo Laurta, el principal acusado del crimen. Por







Luna Giardina tenía 26 años.

Laura, hermana de parte de padre de Luna Giardina (26), una de las víctimas del reciente doble femicidio en Córdoba junto a su madre, Mariel Zamudio (54), reveló el calvario de miedo y hostigamiento que su hermana enfrentó durante años por parte de Pablo Laurta (39), el principal acusado del crimen.

En un desgarrador testimonio, describió los últimos años de vida de su hermana como un período de terror constante, marcado por la amenaza latente de la aparición de su agresor, a pesar de las reiteradas solicitudes de auxilio a las autoridades competentes.

"Pasó los últimos años de su vida muy asustada, constantemente pensando que este tipo iba a aparecer. Hacía tres años que estaba haciendo denuncias, pidiendo ayuda y que alguien la proteja de este monstruo", señaló en declaraciones a El Doce TV.

La mujer, que reside en Chile desde hace más de 20 años, contó que se enteró de la tragedia a través de las redes sociales. Tras conocer la noticia, se vio obligada a iniciar una búsqueda de información por cuenta propia para obtener datos concretos sobre el doble crimen. En el marco de esa búsqueda, Laura se acercó al Polo Integral de la Mujer, la misma institución donde Luna había acudido en busca de asistencia y protección frente a las amenazas y el acoso constante de su expareja.