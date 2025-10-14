14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Habló la hermana de una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba: "Hacía tres años que Luna pedía que alguien la proteja de este monstruo"

Laura reveló el calvario de miedo y hostigamiento que Luna Giardina enfrentó durante años por parte de Pablo Laurta, el principal acusado del crimen.

Por
Luna Giardina tenía 26 años.

Luna Giardina tenía 26 años.

Laura, hermana de parte de padre de Luna Giardina (26), una de las víctimas del reciente doble femicidio en Córdoba junto a su madre, Mariel Zamudio (54), reveló el calvario de miedo y hostigamiento que su hermana enfrentó durante años por parte de Pablo Laurta (39), el principal acusado del crimen.

Pablo Laurta se soometió a un riguroso entrenamiento en Salto.
Te puede interesar:

Doble femicidio en Córdoba: revelan que Pablo Laurta practicó durante diez días cómo cruzar el río Uruguay en kayak

En un desgarrador testimonio, describió los últimos años de vida de su hermana como un período de terror constante, marcado por la amenaza latente de la aparición de su agresor, a pesar de las reiteradas solicitudes de auxilio a las autoridades competentes.

"Pasó los últimos años de su vida muy asustada, constantemente pensando que este tipo iba a aparecer. Hacía tres años que estaba haciendo denuncias, pidiendo ayuda y que alguien la proteja de este monstruo", señaló en declaraciones a El Doce TV.

La mujer, que reside en Chile desde hace más de 20 años, contó que se enteró de la tragedia a través de las redes sociales. Tras conocer la noticia, se vio obligada a iniciar una búsqueda de información por cuenta propia para obtener datos concretos sobre el doble crimen. En el marco de esa búsqueda, Laura se acercó al Polo Integral de la Mujer, la misma institución donde Luna había acudido en busca de asistencia y protección frente a las amenazas y el acoso constante de su expareja.

El motor de la desesperación y la lucha de Luna, según su hermana, era la seguridad de su hijo de tan solo 5 años. "Ella quería proteger a su hijo ante todo. Su miedo más grande era que le hiciera daño a él", sostuvo Laura.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los vecinos lo describieron como un hombre solitario.

Estuvo 15 años muerto en su cama: el hombre estaba momificado y lo encontraron por casualidad

play

El gobierno de Entre Ríos confirmó "en un 99%" que el cuerpo hallado es de Martín Palacios

play

El paso a paso del doble femicidio de Córdoba: micros, hoteles, un auto incendiado y una misteriosa canoa

play

Quién era Martín Palacios, el remisero desaparecido que llevó a Pablo Laurta y que habrían hallado descuartizado

Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

La madre y el joven se presentaron voluntariamente ante la Policía.

Un joven mató a cuchillazos al exnovio de su mamá para defenderla de un ataque

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

últimas noticias

play

Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

Hace 44 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre

Hace 59 minutos
Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Santilli

Hace 1 hora
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

Hace 1 hora
Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Hace 1 hora