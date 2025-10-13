13 de octubre de 2025 Inicio
Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el chofer que trasladó a Pablo Laurta

La Policía de Entre Ríos halló el cuerpo durante un rastrillaje. Se sospecha que podría tratarse de Martín Palacios, el remisero dueño del Toyota Corolla blanco que abordó el presunto autor de los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Martín Palacios está desaparecido desde la noche del 7 de octubre.

La Policía de Entre Ríos encontró este lunes un cuerpo sin vida durante un rastrillaje en Concordia. Se sospecha que podría tratarse de Martín Palacios, el remisero dueño del Toyota Corolla blanco que Pablo Laurta, presunto autor del doble femicidio en Córdoba, abordó la noche del 7 de octubre para viajar a esa provincia.

El hallazgo se produjo muy cerca de Yeruá, una localidad rural vecina al municipio de General Campos, donde ya está comprobado que por allí pasó el Corolla por los registros de una cámara de seguridad. El cadáver apareció en un camino vecinal, que se sospecha sería la ruta alternativa que tomó el doble femicida.

Palacios, de 49 años, desapareció el miércoles, horas después de encontrarse con Laurta en Concordia. Una cámara de seguridad registró el momento en que el detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio subió al auto.

El video, captado por la cámara de un local, muestra que Laurta llegó caminando con un bolso y una mochila. Palacios lo esperaba parado junto al Corolla, que estaba estacionado y con el baúl abierto. Los dos hombres se saludaron con un beso antes de cargar las cosas y subir al auto, por lo que se presume que se conocían de antes.

Palacios había avisado que tenía un "traslado ejecutivo", pero su celular se apagó poco después de la medianoche. Horas más tarde, su auto fue encontrado totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa. La principal línea de investigación apunta a que Laurta fue el último pasajero de Palacios, poco antes de cometer el doble femicidio.

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue "utilizado" y negó haber participado del crimen

El duro testimonio de la madre del acusado del doble femicidio en Córdoba: "No puedo creer que haya parido a un asesino"

Los investigadores creen que Palacios nunca salió de la provincia de Entre Ríos.

El momento en que Pablo Laurta se encontró con el remisero desaparecido

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue "utilizado" y negó haber participado del crimen

