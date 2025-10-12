El presunto doble femicida organizó en 2018 un evento con Agustín Laje y Nicolás Márquez El hombre acusado de secuestrar a su hijo y ser el autor de los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba era un activo militante antifeminista en su país, Uruguay. Por







Agustín Laje y Nicolás Márquez en la presentación del libro en Uruguay.

El presunto autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, Pablo Laurta, era un activo militante antifeminista en su país, Uruguay. Tanto es así que en abril de 2018 organizó en Montevideo la presentación de un libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos conocidos intelectuales y conferencistas argentinos muy cercanos al presidente Javier Milei.

Laje es politólogo y presidente de la Fundación Faro, un think tank libertario que recauda dinero para la campaña oficialista. Márquez, por su parte, es abogado y biógrafo oficial de Milei. Ambos son reconocidos por promover la "batalla cultural" de la nueva derecha contra la "ideología woke" y el progresismo.

Además de asesorar a Milei en cuestiones vinculadas a la "batalla cultural", Laje y Márquez son figuras influyentes en los círculos de la ultraderecha en Latinoamérica y han coescrito libros.

En el evento organizado por Laurta el 10 de abril de 2018, Laje y Márquez presentaron El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural, que fue publicado en 2016.