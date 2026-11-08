Llegada de León XIV: detuvieron a un motociclista que merodeaba dentro del perímetro de seguridad en Palermo

La Policía de la Ciudad abordó a un hombre que circulaba en moto en Kennedy y Av. del Libertador, donde mostró una identificación QR falsificada. Ante la pregunta de los oficiales, no tuvo manera de explicar su presencia cerca del vallado y se le secuestró una serie de elementos.

Faltan algunas horas para que el León XIV llegue a la Argentina y en Palermo se deplegó un gran operativo en la zona donde el Papa va a realizar una misa el día lunes 9 de noviembre. En este marco, un hombre fue detenido por llevar identificaciones falsas y moverse dentro del perímetro de seguridad.

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El s ujeto de 35 años fue detenido en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos , en Palermo, luego de que una moto de gran cilindrada comenzara a merodear por la zona y despertara sospechas de un efectivo de la Policía de la Ciudad. Según relató el periodista Mariano Onega para C5N, el motociclista fue interceptado por el policía cuando circulaba cerca del vallado de seguridad.

Al ser abordado, el hombre presentó una credencial con un código QR que no conducía a ningún sitio. Esta situación permitió advertir que el documento era falso. Además, durante el intercambio con el efectivo, dio distintas versiones sobre su identidad y los motivos de su presencia en el lugar: primero aseguró que era bombero, luego dijo ser turista y más tarde se presentó como radioaficionado.

Tras el procedimiento, los efectivos secuestraron la motocicleta y una serie de elementos que llevaba consigo. Entre ellos había equipos de comunicación, documentación adulterada, una patente falsificada y una bandera blanca y amarilla que, aparentemente, representaría a alguna dependencia eclesiástica. También encontraron un sistema de iluminación similar al que utilizan los patrulleros policiales.

Detuvieron a un hombre de 35 años sospechoso de intentar infiltrarse en el operativo montado en el Monumento de los Españoles por la llegada del Papa #C5N Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/vXlmiBkFIs

El hombre, de 35 años, fue detenido y trasladado en un móvil de la Policía de la Ciudad. La motocicleta, por su parte, fue llevada a una dependencia policial de Palermo. Ahora, los investigadores deberán analizar los elementos secuestrados para determinar su procedencia y establecer qué hacía el sospechoso en las inmediaciones del perímetro que mañana va a recorrer el Papa.

Detuvieron a un sospechoso por amenazas de muerte contra el papa León XIV

Un operativo de seguridad e inteligencia concluyó con la detención de una persona acusada de haber realizado amenazas de muerte contra el Papa León XIV, en el marco de la planificación de su visita a la Argentina. La novedad fue confirmada este sábado por la noche por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Mediante un comunicado oficial, el organismo de inteligencia informó que la investigación judicial se puso en marcha tras la recopilación de información generada por la Subsecretaría de Operaciones del organismo de inteligencia. Dichos datos fueron canalizados hacia el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), que tuvo a su cargo el despliegue de las tareas operativas.

El procedimiento que derivó en la captura fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Dr. Adrián González Charvay. Según precisaron las autoridades en el informe oficial, la neutralización de la amenaza se concretó en menos de 24 horas a partir del momento en que se tomó conocimiento de las intimidaciones.

Desde la SIDE destacaron que la resolución del caso obedeció al trabajo coordinado entre las áreas de Inteligencia del Estado, las Fuerzas Federales de Seguridad y el Poder Judicial. Esta articulación permitió intervenir con rapidez antes del desarrollo de la agenda del Sumo Pontífice en el país.

"La Secretaría de Inteligencia reafirma su compromiso con la anticipación de riesgos y detección de amenazas, y trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Federales para garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad", cerró el comunicado el organismo.