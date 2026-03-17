Pueblo de pescadores y playas que están como nuevas: este es el destino poco conocido de Brasil ideal para visitar Un rincón del nordeste brasileño ofrece naturaleza preservada y mar transparente. La región mantiene su identidad tradicional y atrae a quienes buscan tranquilidad frente al océano. Por + Seguir en







Este pueblo mantiene un equilibrio entre visitantes y preservación del entorno natural. Japaratinga Resort

Un pequeño pueblo del nordeste brasileño se afianza como una alternativa tranquila para quienes buscan playas poco concurridas.

La localidad conserva su origen como comunidad pesquera y mantiene un estilo turístico ligado a la naturaleza.

Sus costas forman parte de una de las barreras de corales más importantes del planeta.

Paseos en jangada, recorridos en buggy y gastronomía regional aparecen entre las principales experiencias del lugar. Brasil continúa siendo uno de los países más elegidos por los turistas argentinos que buscan mar, clima cálido y paisajes tropicales. Dentro de esa amplia oferta turística, existen rincones menos populares que conservan un perfil tranquilo y natural.

Uno de ellos es São Miguel dos Milagres, una localidad ubicada en el estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil. Este destino se caracteriza por sus playas de aspecto casi intacto y por una vida cotidiana todavía vinculada a la pesca artesanal.

A diferencia de otras zonas del litoral brasileño con fuerte desarrollo turístico, este pueblo mantiene un equilibrio entre visitantes y preservación del entorno natural, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan paisajes costeros sin grandes multitudes.

São Miguel dos Milagres Japaratinga Resort Cómo es la escapada brasilera a un pueblo con todo tipo de atractivos São Miguel dos Milagres surgió originalmente como una comunidad de pescadores y todavía conserva gran parte de esa identidad. Cada mañana, pequeñas embarcaciones de madera conocidas como jangadas salen al mar y regresan con pescado fresco, que luego se utiliza en preparaciones tradicionales de la zona, como la peixada alagoana, un guiso de pescado con verduras y leche de coco muy presente en los restaurantes frente al mar.

La región forma parte de la llamada Costa de los Corales, considerada una de las mayores barreras coralinas del planeta. Gracias a estos arrecifes, el mar genera piletas naturales de agua transparente donde es posible nadar o practicar snorkel rodeado de peces tropicales.

São Miguel dos Milagres Japaratinga Resort Entre las actividades más populares aparece el paseo en jangada hacia los arrecifes, ubicados a unos dos kilómetros de la costa. En ese lugar el agua suele ser tan clara que permite observar con facilidad la vida marina. Otra opción frecuente es alquilar un buggy para recorrer distintas playas de la zona en un mismo día. Entre las más visitadas se encuentran Praia do Marceneiro, conocida por su ambiente tranquilo, Praia do Riacho, donde se encuentra la famosa Capela dos Milagres, y Praia do Potacho. También es posible explorar el paisaje mediante caminatas o recorridos en bicicleta por la costa, rodeada de manglares, cocoteros y arena clara.