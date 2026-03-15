15 de marzo de 2026 Inicio
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Jair Bolsonaro tuvo una leve mejoría pero sigue en terapia intensiva

La actividad renal del expresidente brasileño registró una evolución pero la neumonía lo mantiene en la UCI. Aún no hay ‌previsión de alta para el ex mandatario.

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Mientras cumple condena: la actividad renal del exjefe de Estado experimentó una mejoría. 

Mientras cumple condena: la actividad renal del exjefe de Estado experimentó una mejoría. 

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Mientras cumple una condena de 27 años de prisión, Jair Bolsonaro tuvo una leve mejoría en la función renal. Sin embargo, la neumonía que padece lo mantiene en terapia intensiva, lo que obligó a los médicos a reforzar el tratamiento con antibióticos. Su cuadro de salud es complejo, aunque tiene algunos avances, también registra complicaciones que aún ponen en riesgo su recuperación.

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Según el parte médico difundido este domingo en Brasilia, la función renal del exmandatario mostró una mejoría. Sin embargo, el cuadro de neumonía obliga a los especialistas a mantenerlo bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. El paciente, de 70 años, ingresó el pasado viernes al Hospital DF Star, trasladado directamente desde la cárcel. Los profesionales a cargo de su atención médica, redactaron un comunicado donde informaron que se reforzó el tratamiento.

El ingreso del expresidente se produjo tras presentar síntomas compatibles con una infección aguda, entre ellos escalofríos, sudoración y fiebre elevada. Según los médicos, los marcadores de inflamación en su organismo continúan en niveles altos, lo que mantiene el cuadro bajo estricta vigilancia.

bolsonaro

Este episodio se suma a una extensa serie de internaciones que Jair Bolsonaro ha atravesado desde 2018, cuando sufrió un ataque con arma blanca durante un acto de campaña. Desde entonces, su salud ha estado marcada por complicaciones recurrentes que lo han llevado en múltiples ocasiones a hospitales, reflejando un estado clínico frágil y con antecedentes que condicionan su recuperación actual.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por haber encabezado el fallido intento golpista de 2023. Antes de la actual complicación de salud, en enero había sido trasladado a una celda más amplia dentro de la sede de la Policía Federal. Ante el deterioro físico que presenta, su entorno cercano y referentes políticos presionaron al Supremo Tribunal Federal para que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que su estado de salud requiere cuidados especiales que difícilmente pueden garantizarse en el ámbito carcelario.

Flavio y Jair Bolsonaro

Además de la condena por el intento golpista, el expresidente acumula sentencias por liderar una organización criminal armada y por atentar contra el Estado democrático de derecho. Por su parte, el exmandatario insiste en su inocencia y rechaza cualquier vínculo con actividades ilícitas.

En el plano político, todas las miradas apuntan ahora a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, quien se perfila como candidato presidencial este año en un intento de disputar el poder frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva. La continuidad de la familia Bolsonaro en la arena electoral marca que, pese a los reveses judiciales del expresidente, su influencia política sigue vigente y busca proyectarse hacia el futuro.

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