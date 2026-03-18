Agua clara, bancos de arena, delfines y mucho más: así es la playa de Brasil ideal para visitar en 2026 Un rincón del nordeste brasilero invita a desconectar sin exigencias. La experiencia se apoya en paisajes tranquilos y rutinas sin prisa. Por + Seguir en







Ubicado en el estado de Río Grande do Norte, este destino demanda un trayecto más largo desde Buenos Aires. Expedia

Un destino del nordeste brasileño ofrece playas tranquilas, lagunas y paisajes poco intervenidos por el turismo masivo.

Tibau do Sul se posiciona como puerta de entrada a zonas como Pipa, con mar, acantilados y fauna marina visible desde la costa.

La laguna Guaraíras suma paseos en barco, bancos de arena y experiencias ligadas a la vida local.

El ritmo relajado, la gastronomía regional y la cercanía con la naturaleza marcan la experiencia del lugar. Viajar al nordeste de Brasil implica descubrir destinos menos concurridos donde hay más lugar para disfrutar con tranquilidad de la naturaleza. En ese mapa aparece Tibau do Sul, un punto que puede servir como base para recorrer playas, lagunas y pueblos costeros con una dinámica distinta a la de los circuitos turísticos más conocidos.

Ubicado en el estado de Río Grande do Norte, este destino demanda un trayecto más largo desde Buenos Aires, con escalas y un traslado final por ruta desde Natal. Esa distancia permite que haya menos visitantes y genera un entorno más silencioso, donde el paisaje y el ritmo cotidiano se imponen sobre cualquier planificación.

En este entorno, el agua se hace presente desde el mar abierto hasta las lagunas interiores, pasando por playas con características diversas. La cercanía con localidades como Pipa completa un recorrido en el que cada tramo ofrece escenas distintas, siempre atravesadas por la tranquilidad y el contacto directo con el entorno.

Tibau do Sul Wikivoyage Cómo es la playa brasilera que se destaca para visitar en 2026 Uno de los puntos más llamativos de este destino turístico es la laguna Guaraíras, un espejo de agua donde conviven sectores tranquilos con propuestas de paseo en barco. En este lugar es posible ver delfines en su hábitat natural o participar de recorridos más distendidos. A medida que baja la marea, aparecen bancos de arena que forman pequeñas islas temporales, donde se instalan mesas y sombrillas para comer junto al agua en un entorno poco habitual.

Tibau do Sul Tripadvisor En la costa, Pipa concentra mayor movimiento, con playas como Praia do Centro, Praia do Amor y Baía dos Golfinhos. Esta última permite observar delfines desde la orilla, mientras que otras zonas suman acantilados, senderos y sectores ideales para surf o caminatas según el nivel del mar.

La experiencia se completa con una gastronomía basada en productos locales y platos abundantes, además de una dinámica social relajada tanto de día como de noche. Sin grandes atracciones estructuradas, el atractivo principal se encuentra en el mar cercano, los tiempos flexibles y la posibilidad de disfrutar sin apuro.