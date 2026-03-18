Video: Lautaro Martínez reveló quiénes de sus compañeros de Selección "roban" y sorprendió El delantero de Inter se sometió a un divertido juego y no le tembló la voz a la hora de elegir entre los campeones del mundo y sus parejas. + Seguir en







Para Lautaro Martínez, Tini Stessel "roba" más que Rodrigo De Paul, entre otros.

El delantero Lautaro Martínez se mostró distendido durante una entrevista y se sometió al juego de “¿Quién roba?” entre sus compañeros de la Selección argentina y, entre risas, sorprendió con las respuestas.

Desde su casa de Milán, el ex-Racing recibió a Pollo Álvarez, que, en sus clásicas entrevistas, somete a sus entrevistados a tener que elegir entre las parejas de la farándula quién es más lindo o fachero.

En esta ocasión, El Toro tuvo que escoger entre los campeones del mundo y no le tembló la voz a la hora de elegir. Entre las primeras opciones tuvo que escoger entre el propio Martínez y su esposa, Agustina Gandolfo, que con un poco de duda, aseguró “yo”. “Estoy robando, sí, sí, pero no por mucho. Estoy un escalón más abajo”, sentenció entre risas.

Cuando fue el turno entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero, con total determinación aseguró que el delantero del Atlético de Madrid “está robando fuerte”, sin poder contener las risas. Entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sentenció: “Tini. Es fachero Rodri. A parte es de Racing, vamos a bancarlo”.

Entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini, no tardó ni un segundo en responder y con total contundencia señaló que la cantante “roba” ya que el futbolista de Roma “es fachero”. Mientras que, sobre el final, cuando el Pollo lo hizo optar por él o su esposa, Stefi Russo, el bahiense indicó que el conductor en esa foto “robó una un reloj, un celular y una nami”, despertando las carcajadas.