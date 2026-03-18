Es influencer, viajó de Argentina a España por trabajo y se volvió viral por una emotiva despedida: cómo fue Más allá del impacto visual de la despedida, el fenómeno viral puso sobre la mesa un debate sobre la "soledad del éxito" en el mundo de los nuevos medios. Por + Seguir en







Esta historia se volvió viral en redes sociales por ser una anécdota emotiva

El video que documenta su regreso a la Argentina alcanzó la impresionante cifra de 1.6 millones de reproducciones en tan solo cuatro días.

La historia comenzó meses atrás, cuando el influencer anunció que se iba a trabajar a España, publicando una despedida con su abuela que ya había conmovido a miles.

Al llegar al país, Gianluca se dirigió directamente a su hogar y, mediante una videollamada desde la vereda, le preguntó a su mamá: "Hola ma, ¿me abrís?".

El punto culminante del video ocurre cuando el joven se reencuentra con su abuela, quien lo recibió con una mezcla de incredulidad y alivio profundo. La migración por motivos profesionales se ha convertido en una de las temáticas más recurrentes en las redes sociales. En un contexto donde la búsqueda de nuevas oportunidades laborales suele implicar el cruce del Atlántico, la historia de Gianluca Pugliese no solo capturó la atención por el éxito de su carrera, sino por la cruda honestidad con la que documentó el proceso de dejar atrás su tierra natal.

El video, que acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas, se transformó en un símbolo de la dualidad que enfrentan muchos jóvenes: la satisfacción del crecimiento individual frente al dolor que supone la distancia física con los seres queridos. Lo que diferenció a este contenido de otros relatos de viajes fue la carga emocional de las imágenes capturadas en los momentos previos al embarque.

Así fue el momento viral del influencer argentino que viajó a España pasaporte españa Freepik Todo comenzó en abril de 2025, cuando el joven, conocido en el universo digital como @gianlucapugliesee, tomó la determinación de trasladarse a España para perseguir nuevas oportunidades profesionales que lo mantendrían alejado de su hogar durante un extenso período de tiempo.

Sin embargo, más allá de los preparativos logísticos y el éxito profesional, el corazón de su narrativa se centró en la figura de su abuela, cuya reacción inicial de tristeza y resignación ante la partida de su nieto se convirtió en un símbolo de la soledad que enfrentan quienes se quedan.

Al ser consultada sobre cómo estaba, la mujer confesó que pasaba sus días "esperándote y pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte".