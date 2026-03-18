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Tim Roth aclaró el divertido motivo por el que se sumó a Marvel: ¿qué lo impulsó?

Tim Roth confiesa la divertida razón por la que aceptó ser Abominación en Marvel… y sí, tiene que ver con avergonzar a sus hijos en el colegio.

La respuesta del propio actor fue tan espontánea como divertida: «Simplemente me llamaron y dijeron: “¿Te apetece…?”. Y yo pensé: “¿Qué?”. Era todo tan absurdo. Pero me gustaba Tatiana Maslany. 

La respuesta del propio actor fue tan espontánea como divertida: «Simplemente me llamaron y dijeron: “¿Te apetece…?”. Y yo pensé: “¿Qué?”. Era todo tan absurdo. Pero me gustaba Tatiana Maslany. 

  • Tim Roth, uno de esos actores capaces de saltar de Tarantino a Marvel sin despeinarse, acaba de contar la razón real por la que aceptó convertirse en Abominación en El increíble Hulk.
  • La explicación es tan inesperada que parece sacada de una comedia familiar.
  • Estamos hablando de un intérprete que ha trabajado con nombres como Quentin Tarantino, David Lynch, Mike Leigh o Alan Clarke.
  • Roth aceptó convertirse en Emil Blonsky, el militar que termina transformándose en Abominación, simplemente para provocar ese clásico momento incómodo de “tu padre sale en esa peli rara”.

Tim Roth, uno de esos actores capaces de saltar de Tarantino a Marvel sin despeinarse, acaba de contar la razón real por la que aceptó convertirse en Abominación en El increíble Hulk. Y la explicación es tan inesperada que parece sacada de una comedia familiar.

La fotografía muestra el regreso de un Paul Atreides visiblemente transformado.
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Roth entró al Universo Cinematográfico de Marvel por un motivo muy concreto: quería avergonzar a sus hijos en el colegio. Y no, no es broma.

Cuando en 2008 llegó El increíble Hulk, el fichaje de Tim Roth sorprendió a bastante gente. No porque el actor no tuviera talento para un blockbuster, eso lo ha demostrado de sobra, sino porque su carrera siempre ha estado más ligada a cine de autor y directores con personalidad. A continuación te contamos más detalles sobre esta famosa estrella cinematográfica.

Por qué Tim Roth quiso sumarse a Marvel

Estamos hablando de un intérprete que ha trabajado con nombres como Quentin Tarantino, David Lynch, Mike Leigh o Alan Clarke. Vamos, que verlo convertido en un supervillano mutante gigante en una película de Marvel parecía un giro curioso dentro de su filmografía.

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Pero lo cierto es que Tim Roth siempre ha tenido una relación muy particular con los proyectos que acepta. Y en este caso, según él mismo ha explicado recientemente, la decisión fue bastante más doméstica de lo que imaginas.

El actor lo contó durante una entrevista mientras promocionaba Peaky Blinders: The Immortal Man, donde habló abiertamente sobre el origen de su participación en la película protagonizada por Edward Norton. «Hice aquello originalmente para avergonzar a mis hijos en el colegio. Hice un par de películas por esa razón. También hice El planeta de los simios por lo mismo, literalmente para avergonzarlo en el colegio».

Roth aceptó convertirse en Emil Blonsky, el militar que termina transformándose en Abominación, simplemente para provocar ese clásico momento incómodo de “tu padre sale en esa peli rara”. Esta declaración que ha hecho el actor nos dejó bastante sorprendidos a todos.

Más allá de la anécdota familiar, lo cierto es que el personaje de Abominación era bastante jugoso para un actor como Tim Roth. Emil Blonsky es un soldado obsesionado con el poder, dispuesto a experimentar con la radiación gamma para convertirse en algo más fuerte que Hulk. Y claro, cuando mezclas ambición militar, ciencia peligrosa y el universo Marvel, el resultado suele ser un monstruo gigante que rompe edificios como si fueran piezas de Lego.

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Tim Roth actuó en Pulp Fiction y Lie to me
Tim Roth actuó en Pulp Fiction y Lie to me

La interpretación de Tim Roth en El increíble Hulk ayudó a convertir a Blonsky en uno de los villanos más recordados de aquella etapa temprana del MCU. Aunque la película no tuvo el mismo impacto que otros títulos de Marvel, el personaje quedó ahí… esperando su momento. Y ese momento tardó más de una década en llegar. Casi quince años después de su debut como Abominación, Tim Roth volvió al Universo Marvel gracias a la serie She-Hulk: Attorney at Law en Disney+.

Pero esta vez la situación era muy distinta. Sus hijos ya no eran niños a los que avergonzar con películas de superhéroes. Entonces, ¿por qué decidió regresar?

La respuesta del propio actor fue tan espontánea como divertida: «Simplemente me llamaron y dijeron: “¿Te apetece…?”. Y yo pensé: “¿Qué?”. Era todo tan absurdo. Pero me gustaba Tatiana Maslany. Era fascinante verla trabajar en el set. Tenía muchísimo trabajo encima y lo controlaba todo. Y además es increíblemente divertida».

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