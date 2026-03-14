14 de marzo de 2026 Inicio
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Tragedia en el sur de Brasil: murieron tres jóvenes argentinos en un choque

Las víctimas tenían entre 22 y 17 años. Viajaban rumbo a la provincia de Misiones, donde pensaban visitar a su familia. Además, un hombre brasileño resultó herido en el accidente.

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Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Prosin y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher y Lautaro Mattive.

Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Prosin y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher y Lautaro Mattive.

Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca

Tres jóvenes argentinos murieron este viernes por la noche en la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, mientras se dirigían a la provincia de Misiones para visitar a su familia. Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Prossin, Jonathan Gabriel Hübscher, ambos de 22 años, y Lautaro Mattive, de 17 años. Los dos últimos mencionados eran hermanos. Hay dos sobrevivientes en grave estado de salud.

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El hecho se produjo en el municipio de Casca, ubicado en el sur brasileño, cuando se produjo un choque frontal entre la Volkswagen Fox en la que viajaban contra un Ford Focus. Hasta el momento, las autoridades locales no pudieron determinar las causas del trágico incidente, aunque fuentes policiales presumen que la tragedia se habría producido porque el vehículo en el que viajaban los argentinos intentó hacer una maniobra de adelantamiento.

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Según los primeros reportes de la policía de Brasil, el accidente se produjo porque el auto en el que iban los argentinos intentó hacer una maniobra de adelantamiento.

Según los primeros reportes de la policía de Brasil, el accidente se produjo porque el auto en el que iban los argentinos intentó hacer una maniobra de adelantamiento.

El Ford Focus era conducido por un brasileño de 50 años que viajaba solo y que por el accidente tuvo que ser internado con varias heridas de gravedad al hospital Santa Lucía de Casca y posteriormente fue derivado a otro centro de salud de Paso Fundo. Según reportó la prensa de Misiones, los tres argentinos murieron en el lugar de los hechos.

Según confirmaron los familiares al medio Primera Edición de Misiones, los tres chicos eran oriundos de Campo Grande, en la mencionada provincia, y residían en Brasil hacía cuatro años. Jonathan y Mattive eran hermanos, mientras que Jennifer era la pareja de un cuarto ocupante del vehículo, quien cumplía el rol de conductor y sobrevivió al choque, pero fue trasladado al hospital de Casca en estado grave.

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Así quedó el auto en el que viajaban los jóvenes argentinos.

Así quedó el auto en el que viajaban los jóvenes argentinos.

Un camionero alcoholizado volcó su carga y causó un caos de tránsito en Corrientes

Un camión Scania con semirremolque volcó este viernes a las 6:50 en el cruce de avenida Maipú y Ruta Nacional 12, en Corrientes. El conductor, de 35 años, manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y desparramó la carga. El testeo oficial registró 1,91 gramos por litro de sangre.

Según Infobae, el camión trasladaba una importante cantidad de aguas saborizadas y botellas de gaseosas hacia el interior provincial. Como consecuencia del impacto, la mercadería quedó totalmente desparramada sobre la calzada y el sector de banquinas, y el vehículo terminó dentro de una zanja al costado de la ruta.

Personal de Bomberos Voluntarios y la Policía de Corrientes acudieron al lugar de forma inmediata por el derrame de combustible. Los efectivos trabajaron para prevenir incendios y aseguraron el área del siniestro. Según informó el medio local El Litoral, el operativo incluyó cortes preventivos en el cableado eléctrico.

Camión volcó en Corrientes
El camión con semiremolque volcó toda su carga sobre Ruta Nacional 12, en Corrientes.

El camión con semiremolque volcó toda su carga sobre Ruta Nacional 12, en Corrientes.

"Se hizo un corte de energía del camión para que no haya chispas", detalló a Radio Sudamericana el comandante Daniel Bertorello, el jefe de Bomberos Voluntarios que lideró las tareas de emergencia durante toda la jornada. Afortunadamente, el chofer viajaba solo y resultó ileso tras el fuerte vuelco.

Los informes preliminares indican que el hombre se durmió al volante en un tramo de recta antes del accidente; no hubo intervención de otros vehículos ni heridos de gravedad en la zona del impacto. El personal de tránsito organizó la circulación vehicular debido a la presencia de vidrios y restos de carga.

Los equipos de emergencia controlaron la pérdida de fluidos del motor para evitar daños ambientales mayores en el predio, mientras que el conductor recibió asistencia médica en el lugar y quedó a disposición de las autoridades policiales. La recomendación para los automovilistas que circulan por el área es transitar con extrema precaución y cuidado.

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